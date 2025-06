Barbara França revela perrengues após morar em Portugal: 'Não vou romantizar'

Após curtir o fim de semana na Ilha de CARAS by GAV Resorts, a atriz Barbara França revela como sua carreira internacional teve início

Barbara França (32) tem feito bastante sucesso ao redor do mundo, especialmente com a série Vizinhos Para Sempre, em Portugal. Porém, apesar de ser um desejo antigo alcancar a carreira internacional, a atriz revela que enfrentou perrengues ao viver no exterior.

"Eu tinha muita vontade de trabalhar fora do meu País, levar meu trabalho para fora, mas não tinha dado nenhum passo ainda em direção a esse propósito", recorda Barbara França , em entrevista à Revista CARAS, durante sua estadia na Ilha de CARAS by Gav Resorts.

Tudo mudou após uma publicação feita nas redes sociais. "Eu estava fazendo uma novela no Brasil com o Thiago Rodrigues, que já trabalhava em Portugal. Então, ele fez um story comigo, um diretor de lá viu e disse que buscava uma atriz brasileira com o meu perfil. O Thiago passou o contato do meu agente e fiz um teste."

"Eu terminei a novela no Brasil em uma semana, fiz o teste na semana seguinte, fui aprovada e viajei para gravar o meu primeiro trabalho lá. Fiquei em Portugal por três meses. Sempre foi um sonho levar meu trabalho para fora e traçar novos horizontes."

No período em que esteve na Europa, ela se dedicou à série Vizinhos para Sempre, uma produção conjunta entre a Amazon Prime e a TVI, a maior emissora portuguesa. Esse, que foi seu segundo projeto internacional, e logo alcançou grandes marcos: hoje, é o programa mais visto de Portugal, e a série permaneceu no top 1 da Prime por cerca de uma semana.

"A terceira temporada já está confirmada e volto para Lisboa para gravar", conta ela, que não esconde os aprendizados que ganhou após enfrentar alguns problemas. "Foi muito bom para o meu crescimento pessoal, porque eu nunca tinha morado sozinha fora do meu País."

"Não vou romantizar, é perrengue! Por mais que eu tenha chegado lá com uma estrutura, é uma outra cultura, eu estava sozinha... Não tinha ninguém que eu conhecesse lá e eles são bem diferentes da gente, inclusive no temperamento. Foi difícil, mas foi um período em que cresci muito", finaliza.

QUEM É BARBARA FRANÇA?

Nascida em São Lourenço, no estado de Minas Gerais, Barbara França iniciou a sua carreira na televisão aos 13 anos, no especial de fim de ano da Rede Globo, e se formou no Tablado. Desde então, esteve em projetos da emissora como Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, Verão 90 e Tempo de Amar.

