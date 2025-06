Bárbara Evans se declara em fotos encantadoras com a filha: 'Meu primeiro amor'

Que amor! A modelo Bárbara Evans encantou os seguidores ao compartilhar um ensaio fotográfico com sua filha mais velha, Ayla

Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 4, ao compartilhar um ensaio fotográfico com sua filha mais velha, Ayla, de três anos.

Nos cliques postados no feed, a modelo, que agora está ruiva, aparece sentada no chão e fazendo várias poses com a primogênita. Para os cliques, Bárbara aparece usando um vestido branco de alça, já Ayla está com uma blusa e uma jardineira jeans.

Ao dividir as fotos encantadoras, a filha de Monique Evans se declarou para a herdeira. "Meu primeiro amor, Ayla. Você não imagina o quanto te desejei", escreveu ela na legenda, recebendo vários elogios. "Como são lindas", disse uma seguidora. "Perfeitas", comentou outra. "Duas princesas lindas", falou uma fã.

Ayla é fruto do casamento de Bárbara com Gustavo Theodoro. A menina completou três anos em abril e ganhou uma festa luxuosa com o tema 'Barbie'. Na ocasião, a modelo homenageou a herdeira ao postar as fotos do aniversário. "(...) Com apenas 3 anos, minha pequena já me ensina tanto. Está crescendo linda por dentro e por fora, e meu coração é só gratidão a Deus por viver momentos assim ao lado dela", disse ela, que também é mãe dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 1 aninho.

Bárbara Evans combina visual com tema de sua festa

Agora ruiva, Bárbara Evans comemorou seu aniversário de 34 anos em grande estilo. Em sua rede social, a famosa postou fotos do evento luxuoso e chamou a atenção ao fazer tudo em vermelho, inclusive, combinando seu novo visual com a decoração.

Além de suas madeixas ruivas, a ex-loira apostou em um vestido de cor semelhante e a mesa principal foi toda decorada com itens em vermelho. Bolo, flores e docinhos, tudo foi colocado na cor escolhida pela aniversariante. "Meus 34 anos. Gratidão! Foi maravilhoso!", contou ela sobre a ocasião. Confira a publicação!

