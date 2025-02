Bárbara Evans explica sumiço das redes sociais: 'Doente'

Bárbara Evans compartilhou um vídeo em suas redes sociais e fez questão de explicar o motivo de estar ausente da web ultimamente

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

No entanto, alguns internautas mais atentos notaram que a digital influencer estava um pouco ausente e Bárbara fez questão de publicar um vídeo para explicar o que aconteceu.

"Passando aqui só para avisar que estou muito doente e por isso que eu estou sumidinha. Todo mundo está gripado. Está um rolo, gritaria e confusão. Mas está tudo bem, é só uma gripezinha mesmo. Ontem e hoje estou meio que de cama para tentar me recuperar, tomando remédio. Só para vocês saberem mesmo o motivo de eu estar ausente", disse ela.

Hospital

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Recentemente, a modelo foi viajar com a família para um resort e precisou ir parar no hospital.

Isso porque Gustavo Theodoro, marido de Bárbara, sofreu um pequeno acidente e prendeu o dedo na porta do carro. Por isso, a famosa acompanhou o marido até o hospital.

"Parece mentira, mas é verdade. O Gustavo prendeu o dedo na porta do carro. O dedo dele está roxo. Na verdade, tinha obra no meio da pista, aí tinha que desviar. Ele desviou e tal, mas na hora de fechar a porta, ele fechou no dedo dele. A gente já deu um pique com a agulha, mas parece que ele está sentindo muita dor", disse ela.

Depois, Bárbara surgiu com o marido na sala de espera do hospital, mas contou que depois do atendimento ficou tudo bem.

O conflito entre Bárbara Evans e a mãe, Monique Evans, ganhou um novo capítulo. Após a apresentadora revelar à coluna Play, do jornal O Globo, que o motivo da relação estremecida foi causada pela ausência da filha no aniversário de 90 anos da avó, a modelo rompeu o silêncio mais uma vez e rebateu a declaração.

Leia também: Bárbara Evans ostenta corpo escultural durante passeio de barco