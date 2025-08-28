Bárbara Evans exibe momento da queda da filha, que foi socorrida às pressas

Bárbara Evans mostra como foi a queda da filha, Ayla, que sofreu um acidente doméstico nesta semana e foi socorrida pelo pai

A influenciadora digital Bárbara Evans surpreendeu ao compartilhar a imagem da câmera de segurança que registrou a queda de sua filha, Ayla, na casa da família. A menina estava brincando na cozinha quando tropeçou e caiu com o queixo no chão. O impacto causou um corte no queixo da menina, que precisou ser socorrida pelo pai.

Nas imagens, a mãe registrou quando a filha tropeçou sozinha enquanto brincava e foi rapidamente socorrida pelo pai e pela babá, que estavam próximos. "Ela não se jogou no chão e nem estava fazendo birra. Simplesmente estava correndo, animada que estava indo para a escola. Normal de criança. Depois do tombo ela ficou calma, foi muito forte! Não chorou para levar anestesia e correu tudo bem. Agora cuidar para fechar logo esse dodói. Quem acaba sofrendo somos nós", afirmou ela.

Evans ainda comentou que seu marido nem a acordou quando o acidente aconteceu e apenas correu para o hospital com a filha. "Eu tenho babá, mas não foi nem a babá que levou a menina para o hospital. Isso foi as 5h30 da manhã. Até perguntei para o Gustavo o motivo de não ter me acordado, mas ele disse que começou a sangrar e fiou nervoso […] mas deu tudo certo e eu acordei e ela já estava em casa com os pontinhos", declarou.

Assista ao vídeo na reportagem do programa Balanço Geral:

Susto! A filha de Bárbara Evans, Ayla, de quatro anos, sofreu um acidente doméstico, caiu e foi parar no hospital. A influenciadora digital falou sobre o que aconteceu nas redes sociais: "[Estou] tentando me recompor". Ela explicou que não estava presente no momento, já que é o… pic.twitter.com/AQwdski4AM — Balanço Geral (@balancogeral) August 27, 2025

Bárbara Evans explica rotina das babás em sua casa

Recentemente, Bárbara Evans aproveitou um momento livre para interagir com os seguidores nas redes sociais. Ao abrir uma caixinha de perguntas, foi questionada sobre a quantidade de babás que contrata para cuidar dos filhos, Ayla, Álvaro e Antônio, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro.

"Você tem tido dificuldades para manter babás? Por quê? Percebo uma grande rotatividade", quis saber a pessoa. E Bárbara explicou: "Não é questão de manter. O que deve perceber é que tem umas fazem 24 horas, algumas fazem um dia sim e um dia não e tem outras que fazem de noite".

E continuou: "Então um dia é uma, no outro dia é outra e tem umas que fazem 24 horas. Tem umas que só fazem durante o dia, e umas que só fazem durante a noite. A gente tem um grupo grande, mas esse grupo não tem mudado. Mas são várias que vão se dividindo para não ficar uma carga horária muito grande para todas, para todas terem vida. É isso que acontece”.

Bárbara Evans com os três filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @bucosta

Filho caçula de Bárbara Evans foi picado por escorpião

Em março deste ano, Bárbara Evans passou por um outro susto com um dos filhos. Na época, o pequeno Antônio, um dos gêmeos da influenciadora, precisou ser levado às pressas a um hospital após ser picado por um escorpião em casa.

Apesar do susto, Bárbara contou que o veneno do animal não chegou a entrar em contato com o bebê. De acordo com a loira, o escorpião estava na sala de sua residência. "Gente, coisas que só Deus sabe explicar. O escorpião picou a mãozinha dele e quando viram, o escorpião estava agarrado na mão dele, vivo", relatou ela.

"E aí puxamos o escorpião, estava o ferrão na mãozinha dele. Mas, não saiu veneno. Deus é maravilhoso. Já fizemos ecocardiograma e todos os exames possíveis, não deu nada", concluiu Bárbara Evans, garantindo que o pequeno estava bem.

Leia também: Bárbara Evans relata desespero ao levar cachorro às pressas ao veterinário: 'Apavorada'