Barack Obama fala sobre boatos de crise com Michelle: 'Me aceitou de volta'

Durante podcast, Barack Obama debochou dos rumores de separação; a ex-primeira-dama também comentou a pressão sobre suas escolhas

Barack Obama reagiu com bom humor às especulações sobre uma suposta crise em seu casamento com Michelle Obama. O ex-presidente dos Estados Unidos participou do podcast IMO with Michelle Obama & Craig, apresentado pela esposa e pelo cunhado Craig Robinson.

O casal ironizou os boatos que circulam há meses na mídia e nas redes sociais. Logo após dar as boas-vindas ao marido, Michelle brincou: “Ele reservou um tempo em sua agenda lotada para vir. Estamos honrados.”

Craig aproveitou o momento descontraído e provocou: “Espera aí, vocês se gostam?”. A ex-primeira-dama respondeu com sarcasmo: “Isso é boato”, enquanto Obama completava, em tom de brincadeira: “Ela me aceitou de volta! Foi uma situação delicada por um tempo.”

O diálogo leve e bem-humorado serviu como resposta direta aos rumores de que o casal estaria em processo de separação. Há alguns meses, especulações apontavam para um suposto affair entre Barack e a atriz Jennifer Aniston. Isso jamais foi confirmado por nenhuma das partes.

Michelle comenta sobre expectativas sociais

A participação de Barack no podcast reforçou o clima de normalidade no relacionamento, que já dura mais de três décadas. No entanto, Michelle já havia se manifestado anteriormente sobre o impacto das cobranças sociais.

“É a primeira vez na minha vida que todas as minhas escolhas são para mim. Agora não posso culpar ninguém além de mim pelas minhas decisões e indecisões”, disse ela no podcast da iHeart Radio.

Michelle destacou que muitas pessoas não conseguiram aceitar sua autonomia, usando os boatos de divórcio como exemplo. “Tanto que este ano, as pessoas nem conseguiam imaginar que eu estava fazendo uma escolha por mim mesma, que tiveram que presumir que meu marido e eu estávamos nos divorciando.”

Ao comentar essas pressões, a ex-primeira-dama foi direta. “É com isso que nós, mulheres, lutamos... decepcionar as pessoas”, pontuou.

