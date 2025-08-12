CARAS Brasil
Atualidades / Família

Bailarino de Anitta e ex-gay band anuncia que vai ser pai: 'Grande sonho'

Lukas Oliveira, dançarino e DJ que integra a equipe de Anitta, usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 11, para compartilhar uma notícia especial

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 12/08/2025, às 10h57

Lukas Oliveira é bailarino de Anitta
Lukas Oliveira é bailarino de Anitta - Foto: Rachel Pessoa/Reprodução/Instagram

Lukas Oliveira, dançarino e DJ que integra a equipe de Anitta há mais de dez anos, usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 11, para compartilhar uma notícia especial: sua namorada, Daniela Brugarelli, está grávida do primeiro filho do casal. No anúncio, ele ressaltou a alegria da nova fase de sua vida e também fez um desabafo após enfrentar críticas sobre sua vida pessoal.

"Você chegou como um furacão me mostrando oque é amar e poder ser amado de uma das melhores formas que já vivi e hoje estou podendo viver! Virando notícia, escutando diversas coisas positivas e negativas a respeito do meu sentimento, no começo pode ter mexido absurdamente comigo, porém hoje vejo que tudo só me fortalece cada vez mais quando tenho você ao meu lado!", iniciou.

Lukas também compartilhou a felicidade de realizar um de seus maiores sonhos: ser pai. "Quem me conhece (de verdade) sabe que esse sempre foi um grande sonho da minha vida e hoje ter ele materializado ao seu lado fico sem acreditar todos os dias nessa imensa felicidade que estou vivendo!", escreveu.

Por fim, se declarou: "Amor da minha vida saiba que eu te amo muito e estou sendo além de feliz ao seu lado!!!! Você é a pessoa que mais me apoia, me escuta e me da forças em TUDO, me fazendo ter sentido na palavra felicidade e amar. Você chegou e me trouxe sentido a diversas coisas, obrigado por ser essa pessoa incrível. Poder construir uma família ao seu lado é realizador. Que venha com muita saúde nosso mini humano ou mini humana! Agora somos 3"

Quem é Lukas Oliveira?

Vale lembrar que o relacionamento de Lukas com Daniela Brugarelli foi revelado em outubro de 2024. Em sua vida profissional, ele integrou a "gay band" Funtastic em 2018, composta por bailarinos de outros artistas como Ludmilla, Valesca Popozuda e Pabllo Vittar. Ele está na equipe de Anitta desde o início da carreira dela, há mais de dez anos. Com informações do jornal Extra.

Leia também: Médica explica segredo por trás do rejuvenescimento de famosos: 'Sem o efeito artificial'

Anitta

Príncipes William e HarrySaiba como anda a relação dos príncipes William e Harry: ‘Grande perda’
