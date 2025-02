Ausência de Ilze Scamparini em cobertura sobre papa Francisco chama a atenção

Saiba por que a jornalista Ilze Scamparini, correspondente da TV Globo na Itália, não está na cobertura da internação do papa Francisco

Ilze Scamparini, de 66 anos, não está cobrindo a internação do papa Francisco, de 88 anos, que está internado com pneumonia bilateral em um hospital de Roma, na Itália.

A ausência da jornalista nas coberturas chamou a atenção do público, já que outros repórteres foram escalados para falar sobre a saúde do pontífice. O correspondente Murilo Salviano deixou Londres para dar informações sobre o papo na Globo e Mirticeli Medeiros está responsável por atualizar o quadro de saúde do religioso na GloboNews.

Mas onde está Ilze Scamparini? Segundo a jornalista Fábia Oliveira, a ausência dela não envolve demissão ou afastamento. A profissional apenas está de férias no Brasil ao lado do marido, Domenico Saverni Mezzatesta. Recentemente, o casal esteve em Búzios e no Rio de Janeiro.

Quem é o marido de Ilze Scamparini?

Ilze Scamparini é casada há quase duas décadas com o escritor e roteirista Domenico Saverni Mezzatesta. Natural de Palermo, ele conheceu a brasileira durante um jantar que promovido por uma amiga em comum.

Apesar do longo relacionamento, os dois optaram por não ter filhos. A jornalista é muito próxima da família e tem até uma sobrinha-neta, que atualmente é um dos xodós de sua vida. A repórter também conta com a companhia da cachorrinha Pina, sua companheira na vida em Roma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ilze Scamparini (@ilze.scamparini)

Papa Francisco está com medo sobre sua saúde e faz pedido

Internado desde sexta-feira, 14, o Papa Francisco segue sob cuidados médicos e seu estado de saúde tem preocupado os fiéis. Com um quadro descrito como “complexo”, o pontífice teria compartilhado com seus assessores o receio de não conseguir “sobreviver” a esse momento delicado.

Aos 88 anos, Francisco já enfrentou complicações respiratórias no passado, tendo removido parte de um pulmão ainda jovem. De acordo com o jornal britânico The Sun, fontes próximas afirmam que o Papa teria solicitado que seu legado seja preparado, demonstrando preocupação com o futuro da Igreja. Saiba mais!

Leia também:Ilze Scamparini vira fantasia de carnaval e agradece a homenagem