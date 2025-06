Atual do ex de Marina Ruy Barbosa reage aos boatos de ‘trabalho' para reatar o romance

A influenciadora digital Elisa Zarzur colocou um ponto final nos boatos de que teria procurado um ‘trabalho' para reatar com Alexandre Negrão

A influenciadora digital Elisa Zarzur se pronunciou para colocar um ponto final em boatos envolvendo sua vida pessoal. Ela foi alvo de boatos de que teria procurado uma pessoa para fazer um ‘trabalho’ para reatar o romance com Alexandre Negrão, que é ex-marido de Marina Ruy Barbosa.

Os boatos surgiram após o breve rompimento do casal em 2023. A separação durou pouco tempo. Eles reataram e vão se casar em 2026.

Em um post nas redes sociais, uma pessoa alfinetou Zarzur ao escrever: “Eu amo que ela nunca negou o trabalho (risos), e funcionou pelo jeito”. Ao ver isso, Elisa fez questão de desmentir e explicar sua decisão de não negar publicamente.

“Nunca neguei? Eu nunca quis dar palco, porque foi algo tão absurdo e distante da realidade que não merecia”, afirmou ela, e completou: “O que me preocupa é ver gente dando visibilidade pra uma quadrilha que ainda engana e extorque pessoas. E, por favor, param de diminuir mulheres: eu nunca precisei de intervenção de ninguém para construir um relacionamento. O que deu certo aqui foi amor, respeito e parceria".

No passado, Elisa Zarzur já contou que foi vítima no golpe de uma taróloga. Ela disse que ficou assustada quando a mulher disse que tinham feito um ‘trabalho' para separar o casal e que precisaria de um pagamento para encerrar a magia. Ela fez o pagamento com medo de energias negativas, mas passou a ser perseguida pela taróloga, que ligava com visões estranhas. Então, ela procurou um investigador que descobriu que tudo era golpe de uma quadrilha. Elisa processou a mulher e o caso foi resolvido.

Quem é Elisa Zarzur?

A influenciadora digital Elisa Zarzur acumula mais de 420 mil seguidores em suas redes sociais. Herdeira de uma das maiores incorporadoras do país, ela segue a carreira de influenciadora e produz conteúdos dedicados ao universo da moda e da beleza, além de dividir alguns vislumbres de sua vida pessoal.