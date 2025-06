Atriz relata como foram os últimos momentos de vida de Francisco Cuoco: 'Estava...'

O ator Francisco Cuoco morreu aos 91 anos nesta quinta-feira, 19. E a atriz Rosamaria Murtinho contou como foram os últimos momentos de vida dele

O ator Francisco Cuoco morreu aos 91 anos de idade nesta quinta-feira, 19. De acordo com um comunicado da Globo, o artista faleceu em decorrência de falência múltipla de órgãos. E a atriz Rosamaria Murtinho contou em conversa com a revista Quem como foram os últimos momentos de vida do artista.

"Estou muito triste, mas é verdade. Ele faleceu hoje pela manhã, estava sofrendo muito", lamentou a atriz. Em seguida, ela contou que o amigo estava cercado de familiares. "A filha dele veio de Londres e os filhos também estavam no hospital. Conseguiram se despedir. A última imagem dele foi da família", detalhou.

O velório do ator acontece nesta sexta-feira, 20, das 7h às 15h, no Funeral Home, na Bela Vista, em São Paulo, e será aberto ao público. O enterro será fechado apenas para a família e os amigos mais próximos. Eledeixa três filhos: Rodrigo, Diogo e Tatiana.

A carreira de Francisco Cuoco

Nascido em 1933, em São Paulo, o ator Francisco Cuoco chegou a iniciar a faculdade de Direito, mas mudou sua trajetória profissional ao se encantar pela Escola de Arte Dramática. Sua carreira na televisão começou em 1957, na TV Tupi. Depois, passou por emissoras como TV Rio, TV Excelsior e RecordTV, até estrear na Globo em 1970.

Ao longo de sua carreira, ele atuou em diversas novelas e minisséries da Globo, como Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro, O Salvador da Pátria, Tropicaliente, A Próxima Vítima, Malhação, O Clone, Da Cor do Pecado e América.

Além de Cobras & Lagartos, Duas Caras, A Vida da Gente, Amor À Vida, I Love Paraisópolis e Sol Nascente. Seu trabalho mais recente foi em Salve-se Quem Puder, em 2020, quando ele interpretou a si mesmo em uma participação especial na obra de Daniel Ortiz.

