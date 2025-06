Atriz realiza funeral do filho após buscar ajuda para congelar corpo do menino

Funeral do filho de Clare McCann, falecido em maio, ocorreu na segunda-feira, 16; atriz tentou arrecadar valor para congelar o corpo

[Alerta gatilho: O texto a seguir contém informações sensíveis sobre saúde emocional]

A atriz Clare McCann realizou na segunda-feira, 16, o funeral de seu filho, Atreyu McCann, falecido aos 13 anos de idade em maio deste ano. A artista comoveu o público ao revelar, poucos dias após a morte do adolescente, que gostaria de congelar o corpo com a esperança de revivê-lo em um futuro cientificamente mais avançado.

De acordo com informações do site 'Daily Mail', o funeral reuniu familiares e amigos próximos de Atreyu, que o homenagearam durante todo o evento. "Você foi a pessoa mais inteligente, engraçada e talentosa que já conheci", declarou Clare McCann em seu discurso.

" Eu sempre vou te amar, sempre vou sentir sua falta e vou lutar por justiça para você. Vou te fazer sentir orgulho de mim ", acrescentou a famosa em outro momento. Em maio, ao anunciar a morte precoce do filho adolescente, a atriz revelou que o menino tirou a própria vida após sofrer bullying na escola.

Clare ainda contou que a instituição de ensino foi negligente com o caso, uma vez que estava ciente do que acontecia com o jovem. Na época, a atriz anunciou uma arrecadação online com meta de U$300 mil australianos (o equivalente a R$ 1,1 milhão), para 'congelar' o corpo do filho.

O procedimento, conhecido como criogenia, permite que células e tecidos sejam submetidos a temperaturas negativas para garantir sua preservação. "Só temos mais uma chance de preservar criogenicamente o corpo dele nos próximos 7 dias. Se perdermos essa janela, perdemos também a chance de qualquer possível reanimação futura que a ciência possa oferecer. Isso é sobre esperança e justiça. Sobre não permitir que a história do meu filho termine em silêncio", explicou Clare McCann.

Médico envolvido na morte de Matthew Perry se declara culpado

O médico Salvador Plasencia, um dos acusados de fornecer a droga que matou o ator Matthew Perry (1969-2023), o Chandler de Friends, se declarou culpado de quatro acusações de distribuição de cetamina. As informações são do site TMZ.

Segundo a publicação, os promotores federais esperam que o acusado apresente formalmente sua declaração nas próximas semanas. Se a confissão for aceita, ele poderá pegar até 40 anos de prisão.

Salvador Plasencia foi acusado de fornecer os vidros de cetamina a Kenneth Iwamasa, assistente de Perry. Além disso, ele também teria o ensinado a administrar a droga. A trágica morte do ator desencadeou uma investigação criminal e pode resultar em outras prisões.

