Atriz que foi atropelada por manobrista conta como tudo aconteceu: 'Podia ter morrido'

A atriz Mara Carvalho, que é mãe do ator Bruno Fagundes e namorada de Julio Casares - presidente do São Paulo Futebol Clube -, deu novos detalhes do acidente que sofreu no último final de semana. Ela foi atropelada pelo próprio carro enquanto o veículo era dirigido pelo manobrista de um restaurante em São Paulo.

Em entrevista ao portal GShow, ela contou o que aconteceu. "Quando me despedi do meu namorado, o manobrista deu ré e me jogou no chão. Bati a cabeça no asfalto e o cotovelo também, acho que no reflexo de tentar me proteger da queda. Não cheguei a desmaiar, mas senti muita dor. A cabeça parecia que ia explodir e o cotovelo doía tanto que eu não conseguia nem reagir. Foi uma pancada muito forte".

Ela contou que Casares tentou ajudá-la, mas um cliente alertou para não mudá-la de posiçao, já que até o momento, não sabiam a gravidade dos ferimentos. "A princípio, fiquei meio perdida, mas levantei rápido. Acho que foi para mostrar a mim mesmo que conseguia caminhar, que não tinha quebrado nada, porque há sim o medo de sobreviver, mas ficar com alguma deficiência", recordou.

Em seguida, ela foi levada ao hospital, levou pontos no cotovelo, mas, a princípio, está tudo bem. Deverá repetir os exames em alguns dias ou retornar ao hospital caso apresente algum mal-estar.

E refletiu: "O que ficou de mensagem para mim com isso tudo é que podemos morrer a qualquer segundo. Do nada. Por negligência de alguém que nem sabe quem você é. Eu poderia ter batido a cabeça com mais força, poderia ter ficado muito pior. Acho que o fato de eu ser atleta, de ter uma musculatura forte, me salvou. É preciso mais cuidado. Isso pode acontecer com qualquer um. E pode matar! Foi uma pancada muito forte. Eu realmente podia ter morrido".

Filho de Mara Carvalho desabafou sobre o acidente

Nas redes sociais, o ator Bruno Fagundes desabafou sobre o acidente sofrido por sua mãe, Mara Carvalho. “Minha mãe foi atropelada por um manobrista do restaurante. Ele havia estacionado o carro dela, enquanto ela contornava o carro e se direcionava para o volante, ele deu uma ré que a arremessou longe, lesionando cotovelo, cabeça, braço no asfalto. Eu não estava presente. Ela foi ao meu encontro e chegou com náuseas, dor generalizada no corpo e sangrando bastante”, disse ele.

E completou: “Ela está bem. Medicada e em observação enquanto aguardamos resultados dos exames para certificar que os ferimentos não geraram gravidade. Por sorte, eu tenho uma mãe forte, jovem, ativa, mas segue cheia de dores e em recuperação. Imagina se isso tivesse acontecido com alguém em situação mais frágil”.

