Atriz mirim do SBT sofre 7 paradas cardíacas e descobre massa no cérebro

Atriz mirim do SBT, Millena Brandão está internada na UTI e sedada após sofrer sete paradas cardiorrespiratórias. Entenda o que aconteceu

A atriz Millena Brandão, de 11 anos, que atuou na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, está internada em estado grave em um hospital. De acordo com o Portal Leo Dias, a menina sofreu 7 paradas cardiorrespiratórias e foi diagnosticada com uma massa no cérebro.

A mãe de Millena, Thays Brandão, contou à publicação que a filha estava com dores de cabeça foi levada ao hospital. Ao realizar exames, os médicos identificaram uma massa de cinco centímetros no cérebro da menina.

O quadro de saúde da garota é instável e os médicos aguardam pela estabilização para que ela possa ser transferida para o Hospital das Clínicas. Quando os médicos tentaram movimentá-la, a menina sofreu as paradas cardiorrespiratórias e foi reanimada.

Por enquanto, a família ainda não revelou mais detalhes sobre o tratamento da atriz mirim.

Quem é Millena Brandão?

Millena Bradnão é modelo fotográfica, influenciadora digital e atriz. Ela já fez campanhas de publicidade e também já atuou na novela infantil A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, em 2023. Nas redes sociais, ela tem mais de 140 mil seguidores no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Millena Brandão (@millenamboficial)

Ex-atriz mirim morre nos EUA

A ex-atriz mirim Sophie Nyweidemorreu aos 24 anos de idade e a causa da morte ainda é um mistério. Ela fez sucesso na infância ao atuar em filmes de Hollywood, como Mammoth, An Invisible Sign, Bella, Margot at the Wedding e Shadows & Lies, mas estava longe da telona há vários anos. Com isso, a notícia da morte dela pegou os cinéfilos de surpresa.

De acordo com o site TMZ, a jovem morreu no dia 14 de abril. A mãe dela, Shelly, contou que a causa da morte da filha ainda está sob investigação e que a filha estava com amigos quando faleceu de forma misteriosa.

“Estamos muito arrasados e de luto. Tudo o que posso dizer é que sua atuação foi breve, mas muito feliz. Sei que ela usava drogas e era uma jovem baixinha. Ela estava com outras pessoas quando morreu. Eu não as conhecia. Há uma investigação em andamento. Os resultados da autópsia ainda não saíram, disseram que levaria de 6 a 8 semanas. Então, não posso afirmar nada com certeza”, disse ela ao TMZ.

Leia também: Conheça Elis Cabral, a estrela mirim da novela Dona de Mim