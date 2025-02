Atriz se arrepende de cirurgia plástica após se separar: 'Não sei se fiz isso por mim'

A atriz e cantora Jana Kramer se arrepende de ter decidido aumentar os seios na tentativa de reconquistar o marido, e revela os motivos

A atriz e cantora americana Jana Kramer, de 41 anos, revelou que o aumento dos seios foi uma tentativa de “reconquistar” seu ex-marido Mike Caussin. Na última segunda-feira, 24, a estrela de One Tree Hill compartilhou detalhes sobre a decisão e o que a motivou a passar por esse procedimento durante um episódio de seu podcast, Whine Down.

"Meu maior arrependimento com meus seios é que não sei se fiz isso somente por mim", iniciou a atriz.

"Eu estava num casamento em que o meu marido estava me traindo o tempo todo, e eu via as mulheres com quem ele estava me traindo, e eu pensava, 'Eu não me pareço em nada com elas'", comentou Jana, referindo-se a Caussin, ex-jogador de futebol americano de 37 anos, que passou pelos Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills, times da NFL. Eles ficaram casados de 2015 a 2021, e ela foi traída por ele mais de uma dúzia de vezes, revela.

"Pensei nisso por um tempo. Tipo, talvez, se eu tivesse seios maiores, ele não me trairia ou me acharia mais sexy ou algo assim", acrescentou.

Mesmo com o arrependimento por ter feito a cirurgia com base em um desejo de agradar ao ex-marido, Jana encontrou momentos de diversão ao se sentir mais confiante e poderosa com seu visual. "Eu me diverti muito com eles (os seios maiores) depois do divórcio, porque Mike nunca chegou a senti-los, já que tínhamos nos divorciado. Eles eram seios frescos, intocados, e todo mundo sabe que eu os exibia", contou, mencionando que a experiência não foi completamente negativa.

No entanto, após a separação, a cantora passou a considerar a remoção das próteses mamárias. Seu atual marido, Allan Russell, treinador, apoia essa decisão.

"Acho que quero que sejam mais naturais", declarou ela, mãe de três filhos.

