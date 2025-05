Atriz explica decisão de congelar corpo do filho após morte trágica: 'Uma chance'

A atriz Clare McCann fez um forte desabafo ao falar sobre a morte precoce do filho; adolescente faleceu aos 13 anos de idade

[ALERTA GATILHO: O texto a seguir contém informações sensíveis sobre saúde emocional]

A atriz Clare McCann usou as redes sociais para compartilhar um forte desabafo a respeito da morte de seu filho, Atreyu McCann, de 13 anos. De acordo com a artista, o menino tirou a própria vida após ser vítima de bullying na escola.

Clare ainda mencionou que a instituição de ensino foi negligente com o caso, que já havia sido denunciado aos responsáveis. "Meu pior pesadelo se tornou realidade, meu filho foi roubado de mim. Parte meu coração, de um jeito que palavras não podem expressar, compartilhar que, em um momento de dor insuportável, Atreyu tirou a própria vida. Isso não foi culpa dele", declarou a famosa.

Em meio ao relato emocionante, a atriz anunciou uma arrecadação online, com meta de U$300 mil australianos (o equivalente a R$ 1,1 milhão), para 'congelar' o corpo do filho. O procedimento, conhecido como criogenia, permite que células e tecidos sejam submetidos a temperaturas negativas para garantir sua preservação.

Clare McCann explicou que decidiu realizar o processo no corpo do filho com a esperança de poder revivê-lo em um futuro cientificamente mais avançado. "Agora, humildemente, imploro para que me ajudem a preservar a vida dele e me ajudar a lutar contra essa avalanche desumana de suicídios infantis causados por bullying não enfrentado por escolas e professores", disse ela.

Na descrição da página de arrecadação, a atriz contou que o prazo para realizar o procedimento no corpo do filho é curto. " Só temos mais uma chance de preservar criogenicamente o corpo dele nos próximos 7 dias. Se perdermos essa janela, perdemos também a chance de qualquer possível reanimação futura que a ciência possa oferecer. Isso é sobre esperança e justiça. Sobre não permitir que a história do meu filho termine em silêncio", escreveu Clare McCann, por fim.

Filho de Tiktoker morre aos 3 anos

A influenciadora digital Emilie Kiser está de luto. O filho dela, Trigg, morreu aos 3 anos de idade no dia 18 de maio, após ficar internado nos Estados Unidos. De acordo com o site da revista People, o menino de 3 anos foi encontrado inconsciente na segunda-feira, 12, após um acidente na piscina.

A polícia foi chamada às pressas quando o menino se afogou. Ele foi encaminhado ao hospital local em estado crítico e a morte foi confirmada alguns dias depois; saiba mais detalhes!

