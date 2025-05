Atriz é atropelada por manobrista com seu próprio carro. Entenda o que aconteceu

Mãe de Bruno Fagundes, a atriz Mara Carvalho foi atropelada pelo seu próprio carro enquanto o veículo era dirigido por um manobrista

A atriz Mara Carvalho, que é mãe do ator Bruno Fagundes e namorada de Julio Casares - presidente do São Paulo Futebol Clube -, levou um grande susto no último final de semana. Ela foi atropelada pelo próprio carro enquanto o veículo era dirigido pelo manobrista de um restaurante em São Paulo.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, Mara estava saindo do restaurante e pediu o carro para o manobrista. Quando ele parou o carro, ela passou pela parte traseira do veículo para assumir a direção, mas o manobrista deu ré e a atropelou.

A artista bateu a cabeça no chão, teve um corte em um dos cotovelos e ficou com dor na perna. Ela chegou a ir em um hospital, mas já foi liberada. Ela registrou o boletim de ocorrência na delegacia e aguarda as imagens das câmeras de segurança.

Logo depois de receber alta hospitalar, Mara Carvalho tentou ir para o trabalho no teatro, mas teve um mal-estar e náuseas, o que a fez voltar a procurar o hospital.

Filho de Mara Carvalho mostrou fotos da mãe no hospital

Nas redes sociais, o ator Bruno Fagundes desabafou sobre a situação da mãe, Mara Carvalho, após o atropelamento. Ele mostrou fotos dela no hospital e contou que a mãe passou por exames.

“Minha mãe foi atropelada por um manobrista do restaurante. Ele havia estacionado o carro dela, enquanto ela contornava o carro e se direcionava para o volante, ele deu uma ré que a arremessou longe, lesionando cotovelo, cabeça, braço no asfalto. Eu não estava presente. Ela foi ao meu encontro e chegou com náuseas, dor generalizada no corpo e sangrando bastante”, disse ele.

E completou: “Ela está bem. Medicada e em observação enquanto aguardamos resultados dos exames para certificar que os ferimentos não geraram gravidade. Por sorte, eu tenho uma mãe forte, jovem, ativa, mas segue cheia de dores e em recuperação. Imagina se isso tivesse acontecido com alguém em situação mais frágil”.