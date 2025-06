Atriz de 'A Viagem' era mãe de ator da Globo e morreu em 2024

Atriz da novela A Viagem, Nádia Bambirra deixou o seu legado nas artes cênicas para o filho, que atuou na novela Mania de Você, da Globo. Saiba mais

Com a reprise da novela A Viagem nas tardes da Globo, a história da atriz Nádia Bambirra voltou a ser assunto na internet. Na trama, ela interpretou Margarida, que é uma das funcionárias da fazenda de Guiomar (Laura Cardoso) e será alvo de Téo (Mauricio Mattar), provocando o ciúme de Diná (Christiane Torloni). Ao longo da trama, Margarida se envolve com Antônio (Jorge Pontual).

A atriz Nádia Bambirra teve uma longa carreira nas artes cênicas e dirigiu grandes obras na Record como 'Plano Alto', 'Milagres de Jesus' e 'Dona Xepa'. Além disso, participou também de 'Rebelde', 'Poder Paralelo', 'Amor e Intrigas', 'Luz do Sol' e 'Alta Estação' como assistente de direção.

A atriz morreu em 2024 em decorrência do câncer. No entanto, a estrela deixou o seu legado para o filho, o ator Jaffar Bambirra, que atuou na novela Mania de Você, da Globo.

Na época, o filho lamentou a morte da mãe com um recado especial no Instagram. "Que doideira esse processo todo entre a dor e o alívio de te ver descansando tão aqui, junto com um sentimento purinho de gratidão. Eu te disse tudo. E no fim eu percebi que eu tava esperando algo, uma última frase de efeito. E a última coisa que você me disse foi “te amo, te amo, te amo”, assim mesmo, três vezes

que doideira esse amor todo. A única saudade que dá é de não ouvir ele, porque sentir, eu sinto ele inteiro aqui dentro e ele flui como esse rio no meu rosto nesse momento enquanto estou escrevendo", escreveu.

Jaffar já segue os passos da mãe na profissão e já tem uma longa estrada na carreira. A estreia dele foi em Rebelde, da Record, quando tinha 14 anos. Depois disso, ele se dedicou à música por um tempo e atuou na novela Pega Pega, da Globo, e também no cinema.

Nadia Bambirra, mãe do ator Jaffar Bambirra - Foto: Reprodução / Instagram; @rpenna

