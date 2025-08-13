CARAS Brasil
  2. Atriz de 'Verdades secretas' posa em clima de romance com cantora baiana
Atualidades / ROMANCE

Atriz de 'Verdades secretas' posa em clima de romance com cantora baiana

A cantora Ju Morais usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para compartilhar um momento de intimidade com a atriz Jessica Córes

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 13/08/2025, às 08h53

Jessica Córes posa com Ju Moraes
Jessica Córes posa com Ju Moraes - Foto: Reprodução/Instagram

A cantoraJu Moraesusou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para compartilhar um momento de intimidade com a atrizJessica Córes durante uma viagem para São Roque, em São Paulo. As artistas apareceram abraçadas em registros publicados e em outros cliques feitos na mesma pousada.

Na imagem compartilhada nas redes sociais, a cantora baiana aparece recebendo um beijo no rosto da atriz. Apesar do clima de romance, Ju e Jessica não deram detalhes  sobre a relação. Em outras imagens, as duas posaram enquanto tomam sol em uma varanda.

Jessica Córes surgiu abraçada em registros com Ju Moraes — Foto: Reprodução/Instagram
Jessica Córes surgiu abraçada em registros com Ju Moraes — Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Ju Moraes?

Ju Moraes é cantora, compositora e apresentadora. Em 2012, participou do reality musical The Voice Brasil e foi uma das finalistas da edição. Em 2019 e 2020, comandou o programa Band Folia, transmissão do carnaval de Salvador. Nos anos seguintes, lançou álbuns de sucesso.

Carreira de Jessica Córes

Jessica, 35 anos, estreou na TV em 2015 na novela "Verdades Secretas", interpretando a modelo Lyris. No ano passado, ela atuou em 'Fuzuê' e também se destacou na série 'Cidade Invisível', da Netflix. Ela também protagonizou o filme "Biônicos", no qual interpretou Maria Santos, uma jovem do atletismo ambiciosa, resiliente e que não tem medo de novos desafios. 

Em recente entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre sua carreira e relembrou a personagem do filme. "Maria desconstrói o fenótipo da mulher sexualizada, é uma heroína que está em ação o tempo todo. Anda de moto, luta, salta, corre, é uma mulher de colhão. Corajosa para caramba! Eu fui muito feliz do começo ao fim!! Bons encontros que a arte me proporciona [se referindo ao elenco]. Já torço para 'Biônicos 2' só para encontrá-los e viver uma nova aventura", declarou.

Ao ser questionada sobre os próximos projetos profissionais, a atriz volta sua atenção para mais dois filmes: "Tenho muito orgulho de poder contribuir para novas narrativas e me aliar a pessoas como eu. Nosso cinema precisa contar novas historias com outras óticas", afirmou Jessica Córes. Leia a entrevista completa aqui!

Veja também: Cidade Invisível: Nova série da Netflix, de Carlos Saldanha, valoriza o folclore brasileiro

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Ju MoraesJessica Córes

