Atriz de 'Verdades secretas' posa em clima de romance com cantora baiana

A cantoraJu Moraesusou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para compartilhar um momento de intimidade com a atrizJessica Córes durante uma viagem para São Roque, em São Paulo. As artistas apareceram abraçadas em registros publicados e em outros cliques feitos na mesma pousada.
Na imagem compartilhada nas redes sociais, a cantora baiana aparece recebendo um beijo no rosto da atriz. Apesar do clima de romance, Ju e Jessica não deram detalhes sobre a relação. Em outras imagens, as duas posaram enquanto tomam sol em uma varanda.
Ju Moraes é cantora, compositora e apresentadora. Em 2012, participou do reality musical The Voice Brasil e foi uma das finalistas da edição. Em 2019 e 2020, comandou o programa Band Folia, transmissão do carnaval de Salvador. Nos anos seguintes, lançou álbuns de sucesso.
Jessica, 35 anos, estreou na TV em 2015 na novela "Verdades Secretas", interpretando a modelo Lyris. No ano passado, ela atuou em 'Fuzuê' e também se destacou na série 'Cidade Invisível', da Netflix. Ela também protagonizou o filme "Biônicos", no qual interpretou Maria Santos, uma jovem do atletismo ambiciosa, resiliente e que não tem medo de novos desafios.
Em recente entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre sua carreira e relembrou a personagem do filme. "Maria desconstrói o fenótipo da mulher sexualizada, é uma heroína que está em ação o tempo todo. Anda de moto, luta, salta, corre, é uma mulher de colhão. Corajosa para caramba! Eu fui muito feliz do começo ao fim!! Bons encontros que a arte me proporciona [se referindo ao elenco]. Já torço para 'Biônicos 2' só para encontrá-los e viver uma nova aventura", declarou.
Ao ser questionada sobre os próximos projetos profissionais, a atriz volta sua atenção para mais dois filmes: "Tenho muito orgulho de poder contribuir para novas narrativas e me aliar a pessoas como eu. Nosso cinema precisa contar novas historias com outras óticas", afirmou Jessica Córes. Leia a entrevista completa aqui!
