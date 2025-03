Atriz de Sintonia, Bruna Mascarenhas recorda início da carreira: 'Desesperador'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Mascarenhas recorda o início da carreira e comenta sobre a quinta temporada de Sintonia

Intérprete de Ritinha em Sintonia (Netflix), Bruna Mascarenhas (31) assegura que amadureceu profissional e pessoalmente ao longo dos anos em que esteve na série. Mais madura e segura de si, ela recorda as dificuldades do início da carreira e o choque que sentiu no momento em que descobriu que protagonizaria o projeto.

Mascarenhas conta que estava no ônibus, voltando do restaurante em que trabalhava, quando recebeu a ligação de que tinha sido selecionada para viver Ritinha em Sintonia . "Eu não sabia que eu tinha know-how para dar conta de uma protagonista. Mas, eu consegui entregar uma paulista, era tudo muito novo. Foi muito desesperador e eu pensava: 'não sou capaz'", diz, em entrevista à TV CARAS.

A atriz conta que, ao fim da primeira semana de gravações, teve uma crise de gastrite nervosa e precisou ir para o hospital. À época, ela lidava com a mudança para São Paulo, o término de um relacionamento e um novo desafio profissional —já que antes do projeto audiovisual, tinha trabalhado apenas no teatro.

"Foi muita insegurança, mas o medo não me paralizou e me fortaleceu. Era tudo muito novo", conta. Porém, agora, assim como a série, ela assegura estar mais madura e segura de si tanto em sua vida pessoal, quanto na profissional.

"Fui amadurecendo junto da série. Eu era uma outra Bruna há sete anos atrás. Amadureci muito como pessoa, atriz e CNPJ [risos]", conta ela, que reforça a importância de Sintonia em sua vida. "Vai ficar uma marca para sempre na minha carreira. Estou muito orgulhosa e com a sensação de dever cumprido. Tudo na vida tem um começo, meio e fim. Temos que fechar o ciclo para começar uma nova fase."

Para o futuro, ela não esconde a vontade de um "remember" da série e, em abril, estará em cartaz em São Paulo com a peça Matou a Família e Foi ao Cinema. Já quanto ao audiovisual, ela está no processo de produção de um filme e continua fazendo testes para novos personagens. Confira mais detalhes abaixo, na entrevista na íntegra de Bruna Mascarenhas à TV CARAS.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE BRUNA MASCARENHAS À TV CARAS:

