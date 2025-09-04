Atriz de série da Netflix mente a idade e afirma ser 11 anos mais nova

Nikki Rodriguez, protagonista de série da Netflix, ‘Minha Vida com a Família Walter’, mente a idade, sendo 11 anos mais velha do que afirmava ser

Nikki Rodriguez ganhou destaque no ramo do cinema com a série adolescente Minha Vida com a Família Walter, da Netflix. A estréia da segunda temporada no final de agosto, chegou com polêmicas envolvendo a idade da protagonista.

Segundo o jornal norte-americano The Sun, Nikki Rodriguez, que interpretou uma personagem de 15 anos, afirmava que tinha 22 anos na vida real. Na verdade, ela era uma década mais velha.

De acordo com as apurações do tablóide, foram encontrados registros públicos que afirmaram que a artista nasceu em julho de 1992, em Minnesota, nos Estados Unidos. Ou seja, Nikki teria 33 anos, onze a mais do que alegava ter. Além disso, o jornal também teve acesso a um vídeo da graduação de ensino médio da famosa. No registro de 2010, ela subiu no palco e apertou às mãos de seus professores.

Tudo começou quando os fãs suspeitaram da idade da atriz e criaram teorias nas redes sociais. Em algumas postagens, seguidores comentaram ter visto registros antigos da artista, feitos em meados dos anos 2000, quando Nikki aparentava ser mais velha do que era para ser.

Ela ainda não se pronunciou sobre a polêmica. Vale ressaltar que a artista tem o costume de publicar sobre sua vida pessoal e profissional em suas redes sociais, porém o registro mais antigo é de 2021.

Sobre ‘Minha Vida com a Família Walter’

A série da Netflix, que foi lançada em 2023, é baseada no romance de Ali Novak, publicado no Wattpad em 2014. A produção fez muito sucesso com os fãs da história, mas também conseguiu atrair um novo público.

A trama contou a história de Jackie Howard (Nikki Rodriguez), uma adolescente que acabou de perder seus pais em um acidente de carro, e por isso foi morar em uma cidade pequena, no Colorado.

Em uma nova cidade, com uma nova família, a protagonista se viu obrigada a lidar com o luto, as mudanças e seus irmãos adotivos, além de sua vida amorosa bagunçada.

