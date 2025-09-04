CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Atriz de série da Netflix mente a idade e afirma ser 11 anos mais nova
Atualidades / Idade

Atriz de série da Netflix mente a idade e afirma ser 11 anos mais nova

Nikki Rodriguez, protagonista de série da Netflix, ‘Minha Vida com a Família Walter’, mente a idade, sendo 11 anos mais velha do que afirmava ser

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 19h00 - Atualizado às 19h17

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Nikki Rodriguez
Nikki Rodriguez - Foto: Reprodução / Instagram

Nikki Rodriguez ganhou destaque no ramo do cinema com a série adolescente Minha Vida com a Família Walter, da Netflix. A estréia da segunda temporada no final de agosto, chegou com polêmicas envolvendo a idade da protagonista.

Segundo o jornal norte-americano The Sun, Nikki Rodriguez, que interpretou uma personagem de 15 anos, afirmava que tinha 22 anos na vida real. Na verdade, ela era uma década mais velha.

De acordo com as apurações do tablóide, foram encontrados registros públicos que afirmaram que a artista nasceu em julho de 1992, em Minnesota, nos Estados Unidos. Ou seja, Nikki teria 33 anos, onze a mais do que alegava ter. Além disso, o jornal também teve acesso a um vídeo da graduação de ensino médio da famosa. No registro de 2010, ela subiu no palco e apertou às mãos de seus professores.

Tudo começou quando os fãs suspeitaram da idade da atriz e criaram teorias nas redes sociais. Em algumas postagens, seguidores comentaram ter visto registros antigos da artista, feitos em meados dos anos 2000, quando Nikki aparentava ser mais velha do que era para ser.

Ela ainda não se pronunciou sobre a polêmica. Vale ressaltar que a artista tem o costume de publicar sobre sua vida pessoal e profissional em suas redes sociais, porém o registro mais antigo é de 2021.

Sobre ‘Minha Vida com a Família Walter’

A série da Netflix, que foi lançada em 2023, é baseada no romance de Ali Novak, publicado no Wattpad em 2014. A produção fez muito sucesso com os fãs da história, mas também conseguiu atrair um novo público.

A trama contou a história de Jackie Howard (Nikki Rodriguez), uma adolescente que acabou de perder seus pais em um acidente de carro, e por isso foi morar em uma cidade pequena, no Colorado.

Em uma nova cidade, com uma nova família, a protagonista se viu obrigada a lidar com o luto, as mudanças e seus irmãos adotivos, além de sua vida amorosa bagunçada.

Leia também: Lee Chae Min: Conheça 3 doramas na Netflix interpretados pelo ator

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

idadeNetflixNikki RodriguezMinha Vida com a Família Walter

Leia também

Look

Luisa Sonza - Fotos: Eduardo Martins / Brazil News

Luísa Sonza usa vestido transparente em pocket show para jogo da NFL

Presente!

Virginia Fonseca ganha flores - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca ganha buquê de flores após curtir viagem com Vini Jr

Vixe

João Guilherme e Rafael Cardoso - Foto: Reprodução / Instagram

João Guilherme ironiza Rafael Cardoso e reacende polêmica do cropped

UAU!

Vanessa Gerbelli é formada em Artes Plásticas - Foto: Reprodução/CARAS TV

Vanessa Gerbelli faz confissão sobre profissão: 'As pessoas não sabem'

Viagem

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Conheça a mansão luxuosa onde Virginia Fonseca está hospedada em Marbella

Nova cerimônia!

Thiago Nigro e Maíra Cardi - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi revela que vai se casar com Thiago Nigro na Grécia: 'Ele nem sabe'

Últimas notícias

Luisa SonzaLuísa Sonza usa vestido transparente em pocket show para jogo da NFL
Nikki RodriguezAtriz de série da Netflix mente a idade e afirma ser 11 anos mais nova
Heber Garrido inicia nova etapa ao lado dos filhosHeber Garrido inicia nova etapa na carreira com a agência HOG MKT
Ana Maria BragaSaiba quem assume o programa Mais Você nas férias de Ana Maria Braga
Galvão BuenoGalvão Bueno revela resposta ‘afiada' que deu para a Globo após proposta
Virginia Fonseca ganha floresVirginia Fonseca ganha buquê de flores após curtir viagem com Vini Jr
João Guilherme e Rafael CardosoJoão Guilherme ironiza Rafael Cardoso e reacende polêmica do cropped
Lee Chae Min em 'Bon Appétit, Vossa Majestade'Lee Chae Min: Conheça 3 doramas na Netflix interpretados pelo ator
Rei Charles IIIRei Charles III fala sobre sua saúde durante a luta contra o câncer
Rafa Kalimann grávidaRafa Kalimann revela expectativas para chegada da primeira filha
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade