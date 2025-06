Atriz de Caras e Bocas morreu aos 78 anos após sofrer com trombose

Parte do elenco da novela em reprise pelo Globoplay Novelas, a atriz de Caras e Bocas se internou para tratar a doença e não resistiu; saiba tudo

No ar no canal Globoplay Novelas com a novela Caras e Bocas, uma das atrizes da novela de Walcyr Carrasco sofreu com uma grave doença e nos deixou aos 78 anos: intérprete de Mercedes, Neusa Maria Faro morreu em 2023 vítima de trombose.

Trajetória de sucesso

Neusa nasceu em 1945 no interior de São Paulo. Se mudou para a capital aos 19 anos para estudar na Escola Dramática de Artes na USP. A atriz só estreou na televisão em 1974 com o Teleteatro da TV Cultura e, posteriormente, no Telecurso em 1975.

Ela ficou conhecida por emprestar sua voz a animes japoneses que passavam na extinta Rede Manchete, como Zilion, Jáspion e Changeman. Também fez parte de grandes montagens do teatro brasileiro, como A Noite Das Mal Dormidas, A Vaca Lelé, e Baixa Terapia.

Neusa ficou conhecida por seu timing de humor único e suas personagens que sempre foram marcadas por sua presença única. Iniciou nas novelas em Fascinação (1998), do SBT. Em Alma Gêmea, ela foi Divina e eternizou o bordão "não fale assim com a mamãe". Grande parceira das novelas de Walcyr, ela entrou em elencos de novelas amadas do autor como Caras & Bocas, Morde & Assopra e Amor À Vida.

Despedida

Suas últimas aparições foram em 2016 em uma participação especial em Êta Mundo Bom e em 2023 fez parte do curta Companhias do Teatro Brasileiro. No cinema, foi em 2021 com o longa Nas Mãos De Quem Me Leva. Em 2023, ela foi internada em um hospital e acabou sofrendo com as complicações de uma trombose - um coágulo que se forma nos vasos sanguíneos e impede a circulação.

