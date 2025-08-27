Atriz de Beleza Fatal revela fim do namoro com irmão de Sophie Charlotte

A atriz Mariana Molina revelou que seu romance com o artista Angelo Wolf, irmão de Sophie Charlotte, chegou ao fim. Leia mais!

A atriz Mariana Molina revelou que seu romance com o artista Angelo Wolf, irmão de Sophie Charlotte, chegou ao fim. Em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta quarta-feira, 27, ela falou sobre a decisão. O casal estava junto há cerca de um ano.

"Tem menos de um mês, é bem recente. Mas conversamos muito nos damos muito bem. Graças a Deus, tenho essa mania de lidar bem com ex. Acho que tudo, quando é feito com muito carinho, respeito e honestidade, as pessoas não ficam tão magoadas umas com as outras e com tantos ressentimentos que nem vemos por aí", ela detalhou.

Como eles se conheceram?

Em novembro do ano passado, ela contou que já conhecia Angelo há cerca de 15 anos. "Nos conhecemos há uns 15 anos. A gente sempre se cruzou e acompanhava as redes, como todo mundo. Mas nunca foi uma possibilidade, nunca teve qualquer tipo de troca porque eu sempre me relacionei. Fiquei casada por muito tempo. E agora, depois de sei lá quantos anos, nos reencontramos no aniversário da Rafa Kalimann. Ficamos conversando, trocando curtidas. Fui muito enfática, falei que não queria namorar, que achava que precisava ficar sozinha. E aí o universo gargalhou da minha cara", relembrou ela.

Vale lembrar que Ângelo é músico e irmão de Sophie Charlotte. Antes dele, a atriz teve um relacionamento de oito anos com João Vitor Silva e outro de cinco anos com Wagner Santisteban. Na televisão, seu último trabalho foi em Beleza Fatal, da HBO Max. Mais recentemente, ela gravou a série Quem Vai Ficar com a Mamãe?, ainda sem data de estreia no SBT.

