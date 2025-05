Ator de ‘Vale Tudo’ reage ao ser apontado como pivô de separação

Ator de ‘Vale Tudo’, Ângelo Rodrigues fala pela primeira vez sobre os rumores de que teria sido o pivô de separação de casal em Portugal

O ator Ângelo Rodrigues fez sucesso no Brasil ao interpretar o amante de Odete Roitman (Débora Bloch) no início da novela Vale Tudo, da Globo. Porém, um rumor sobre a vida pessoal dele deu o que falar na imprensa de Portugal, que é seu país de origem. Isso porque ele foi apontado como pivô na separação de um casal português.

Em uma entrevista no programa Cala-te Boca, da rádio Mega Hits, Ângelo foi questionado sobre os rumores de que teria sido o pivô na separação da atriz Angie Costa com Miguel Coimbra. Porém, ele negou.

O apresentador do programa perguntou: “Diz-se por aí que o casamento de Angie Costa e Miguel Coimbra terminou por causa de um alegado clima entre ti e Angie. É verdade?”. Então, o artista negou os rumores.

"Não é verdade, e se uma relação acabasse por um suposto clima é porque ela não estaria assim muito sólida. As relações acabam quando têm que acabar", disse ele, e completou: "(A separação) Não foi por minha causa, de todo modo. Mas é normal que as pessoas se aproximem quando estão a trabalhar. Até porque elas viram pessoas com quem passamos mais tempo, mas são coisas que acontecem na vida".

Quem é Ângelo Rodrigues?

Ângelo Rodrigues tem 37 anos e já é um rosto conhecido em novelas portuguesas, como Rosa Fogo e Laços de Sangue. No Brasil, ele atuou em As Canalhas, do GNT, (Des)Encontros, da Sony, e Olhar Indiscreto, da Netflix.

Ator fala sobre convite para Vale Tudo

Em entrevista na CARAS Brasil, Ângelo Rodrigues falou sobre o convite para interpretar o amante de Odete Roitman em Vale Tudo. "Já conhecia ela de algumas novelas da Globo que eu já tinha assistido quando criança", conta. "Fiquei tranquilo, se é para fazer esse trabalho com essa pessoa, sei que estou completamente confortável e aí foi muito rápido. Basicamente eu recebi a confirmação na quinta-feira, viajei sábado, ensaiei na segunda-feira e gravei terça-feira."