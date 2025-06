Ator de Vale Tudo já ficou entre a vida e a morte. Relembre o caso

Novo integrante do elenco da novela Vale Tudo, da Globo, o ator Thomás Aquino já se viu entre a vida e a morte ao enfrentar a UTI de um hospital. Saiba a história

O ator Thomás Aquino é o novo integrante do elenco da novela Vale Tudo, da Globo. Ele entrou na trama para interpretar Mário Sérgio, novo diretor de arte da agência Tomorrow. Com a chegada dele na trama, uma curiosidade sobre a vida pessoal do intérprete chamou a atenção: ele já ficou entre a vida e a morte por causa de sua saúde.

Há alguns anos, Thomás Aquino teve Covid-19 durante a pandemia e ficou internado por 10 dias em uma UTI por causa da embolia pulmonar. “Eu não tive medo, mas pensei que fosse morrer, porque eu nunca tive nada e estava com isso”, disse ele na revista GQ, e completou: “Eu não tenho ‘potencial' nenhum a ter trombose, nem nenhuma comodidade, sou, por assim dizer, saudável. Foi a Covid que trouxe essa complicação, que poderia ter ido para a cabeça e eu teria tido um AVC, mas não foi, graças a Deus”.

O artista conseguiu se recuperar bem na internação. Na época, ele fez fisioterapia e também atendimento psicológico para lidar com a complicação em sua saúde.

Poucos dias depois da internação, Thomás fez um post nas redes sociais com fotos da fisioterapia em casa e desabafou sobre o que viveu com a doença. "Queria compartilhar uma coisa pessoal, mas que de uma certa maneira é pra agradecer algumas mensagens de carinho e afeto que tenho recebido por amigas(os) mais íntimos. Tive COVID, e devido a ele uma complicação: embolia pulmonar. Fiquei na UTI por 10 dias e vi e vivi muitas coisas tenebrosas. Não desejo pra ninguém... cuidem-se. Hoje, estou no quinto dia de alta na casa dos meus pais, e essa foto representa minha determinação de reabilitar meu corpo que está debilitado devido ao COVID. Perdi 7kg de massa muscular, e agora estou fazendo fisioterapia em casa. Mas estou vivo, meus exames estão melhorando cada dia, me sinto mais firme e confiante. Um processo de paciência, foco e fé. Tudo passa", afirmou.

Vale Tudo é a primeira novela do ator na Globo

Thomás Aquino está em sua primeira novela na Globo. O papel em Vale Tudo marca uma nova fase em sua carreira. "Uma nova escola se abre no meu currículo como ator, onde posso explorar mais minhas ferramentas de estudo e levar depois para um próximo trabalho", disse ele ao Blog do Arcanjo.

Em sua carreira, ele também atuou em Bacurau, Os Outros e Guerreiros do Sol.

