Ator de 'One Piece' lamenta assassinato de mãe e padrasto na França

Callum Kerr, ator do live-action de 'One Piece', confirmou a morte da mãe e do padrasto; polícia investiga assassinato do casal

O ator Callum Kerr, conhecido por sua atuação no live-action de 'One Piece' e 'Hollyoaks', confirmou no último sábado, 8, a morte da mãe, Dawn Searle, e do padrasto, Andrew Searle. O casal foi assassinado na residência em que moravam, localizada na França.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, Kerr pediu para que a privacidade da família seja respeitada durante este momento de luto: "Neste momento, Callum Kerr e Amanda Kerr estão de luto pela perda de sua mãe, Dawn Searle, enquanto Tom Searle e Ella Searle estão de luto pela perda de seu pai, Andrew Searle. Solicitamos gentilmente que sua privacidade seja respeitada durante este período difícil. Forneceremos atualizações conforme apropriado. Obrigado por sua compreensão".

De acordo com informações do site 'Daily Mail', os corpos de Dawn e Andrew foram encontrados no imóvel do casal na última quinta-feira, 6, por um passeador de cães. O padrasto de Callum Ker estava dentro da residência, enquanto a mãe do ator foi localizada na área externa da casa com ferimentos na cabeça.

O caso está sendo investigado pela polícia local, que não descarta o duplo homicídio como forma de vingança. Isso porque, durante décadas, o padrasto de Callum Ker trabalhou como investigador financeiro no combate a fraudes econômicas e ao crime organizado.

Esposa de advogado que morreu em queda de avião faz desabafo

Na última sexta-feira, 9, a população acordou com a triste notícia sobre o avião bimotor que caiu na Av. Marquês de São Vicente, localizada na Barra Funda, bairro de São Paulo. Uma das vítimas do acidente foi o advogado Márcio Louzada Carpena, que tinha 49 anos.

Nas redes sociais, Francieli Pedrotti Rozales, esposa dele, fez um longo desabafo e compartilhou um post sobre os altos e baixos da vida, e comentou sobre a dor de sua perda; confira detalhes.

