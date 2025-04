Ator de ‘O Sexto Sentido’ é preso nos Estados Unidos

Haley Joel Osment, intérprete de Cole Sear em ‘O Sexto Sentido’, é detido em resort na Califórnia, nos Estados Unidos; saiba detalhes!

O ator Haley Joel Osment, de 37 anos, conhecido por seu papel como o pequeno Cole Sear no filme O Sexto Sentido, foi preso no dia 8 de abril após uma denúncia. Segundo informações do site TMZ, ele foi detido em um resort na Califórnia, nos Estados Unidos, sob suspeita de embriaguez em local público e posse de substâncias controladas.

De acordo com a publicação, as autoridades encontraram o ator junto à equipe de segurança da estação de esqui do resort. O material encontrado, foi apreendido e enviado para análise laboratorial, e a polícia aguarda o resultado para confirmar se a substância é, de fato, ilícita.

Após prestar depoimento na delegacia, Osment foi liberado . O caso agora está sob responsabilidade do promotor público do Condado de Mono, que dará continuidade ao processo. Na foto de registro policial, o ator aparece sorrindo, o que chamou a atenção nas redes sociais.

Além dos problemas legais, Haley Joel Osment também lida com questões pessoais, conforme informações da TMZ. De acordo com fontes próximas, o ator teve seus bens destruídos em um incêndio florestal e, desde então, enfrenta uma batalha prolongada com a seguradora para conseguir a compensação financeira devida.

Histórico com a Justiça

O ator já tem um histórico na justiça. Em 2006, ele se envolveu em um acidente de carro ao colidir contra um pilar de tijolos enquanto dirigia embriagado. Na ocasião, Osment se declarou culpado desta acusação e de outra, por posse de maconha.

Como resultado, foi condenado a três anos de liberdade condicional, 60 horas de reabilitação para dependentes de álcool, seis meses de reuniões dos Alcoólicos Anônimos e ao pagamento de uma multa de US$ 1.500, cerca de R$ 8,8 mil na cotação atual.

