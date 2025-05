Atitude de Débora Nascimento aumenta rumores de término com Allan Souza

Terminaram? Atitude da atriz Débora Nascimento envolvendo Allan Souza levanta rumores de possível fim da relação; entenda

Os atores Débora Nascimento e Allan Souza Lima agitaram a web em fevereiro deste ano ao publicarem os primeiros registros como um casal. No entanto, ao que tudo indica, o romance pode ter chegado ao fim.

Nos últimos dias, internautas perceberam que Débora deixou de seguir Allan em suas redes sociais. Além disso, a famosa também apagou o vídeo que havia postado há cerca de três meses anunciando a relação .

Até o momento, a publicação feita por Allan Souza Lima continua no perfil do ator, que também não a deixou de segui-la. Apesar da atitude de Débora Nascimento aumentar os rumores de que o romance teria chegado ao fim, nenhum dos dois ainda se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Vale lembrar que os boatos de que os atores estariam juntos começaram no final do ano passado, quando foram vistos em clima de intimidade durante uma viagem para Caraíva, na Bahia. A existência do romance ganhou ainda mais força em janeiro, após eles serem flagrados juntos em um barzinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento (@debranascimento)

O anúncio do namoro de Débora Nascimento e Allan Souza Lima

Após fortes rumores de que estariam vivendo um romance, Débora Nascimento e Allan Souza Lima assumiram a relação em fevereiro deste ano. Na ocasião, o ator publicou um vídeo especial ao lado da famosa, registrado durante um passeio de barco do casal.

No registro, os dois aparecem abraçadinhos em clima de romance enquanto curtem o momento. Esbanjando alegria, Allan foi filmado cantando enquanto Débora fazia carinho em seu cabelo. Minutos depois, a atriz compartilhou o mesmo vídeo em seu perfil.

Vale lembrar que este foi o primeiro relacionamento que Allan Souza assumiu desde o término da união com a atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann. Os dois ficaram juntos por cerca de um ano. Atualmente, a famosa namora o cantor Nattanzinho.

