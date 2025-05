Astrid Fontenelle lembra principal motivo que a levou a pedir divórcio: ‘Assim que terminou’

A apresentadora Astrid Fontenelle relembrou omo tomou a decisão de colocar um ponto final em seu relacionamento com o empresário Marcelo Checon

A apresentadora Astrid Fontenelle relembrou c omo tomou a decisão de colocar um ponto final em seu relacionamento com o empresário Marcelo Checon, com quem foi casada de 2001 a 2008. Ela falou sobre o assunto durante sua participação no podcast Grande Surto, apresentado por Fernanda Paes Leme, nesta quarta-feira, 21.

Segundo a artista, o relacionamento estava seguindo sem grandes emoções. "Era um casamento ok. A gente tinha ido passar o final de semana para um casamento de uma amiga no Rio, foi um grande surto. Naquele dia, eu virei para a noiva e disse: 'quero que você seja tão feliz no seu casamento como eu sou no meu'. Eu estava feliz", iniciou ela.

Como Astrid pediu o divórcio?

Logo depois, ao flagrar uma conversa do então marido com um amigo, ela se deu conta de que, apesar da felicidade aparente, eles desejavam seguir por caminhos diferentes. "Ele estava preocupadíssimo com umas coisas de carro, algo surreal para o que eu penso da vida. Eu falei: 'eu estou vendo você com brilho no olho para falar de um carro e não vejo o brilho para falar do processo de adoção".

"Aí ele falou 'é que eu não quero te deixar ansiosa'. Mas murcho e triste. Falei 'posso te falar uma coisa? Você não tá junto comigo nessa. E vamos fazer uma coisa. Eu tenho tanta certeza que é isso. Vamos parar por aqui'. A gente fica amigo. A gente vai conseguir ser amigo. E foi assim que terminou", relembrou.

E refletiu: "É muito fácil falar isso om 64 anos, mas a vida é feita de recomeços. A gente vai namorar, terminar, uma, duas, três, quatro, milhões de vezes. A gente não pode ter medo", disse ela.

Vale lembrar que Astrid Fontenelle foi casada com Marcelo Checon entre 2001 e 2008. Hoje, ela é mãe de Gabriel Fontenelle, que foi adotado pela apresentadora logo após o fim de seu casamento.

