Assumidos? Jade Picon surpreende ao postar foto com André Lamoglia em viagem

A influenciadora Jade Picon compartilha foto em que aparece de mãos dadas com o ator André Lamoglia durante viagem ao Peru; confira!

A influenciadora e atriz Jade Picon, de 23 anos, compartilhou diversas fotos com os fãs sobre sua viagem ao Peru, no sábado, dia 31. Em um dos registros, a jovem aparece de mãos dadas com o ator André Lamoglia. Os dois são apontados como um possível casal há alguns meses, com várias aparições juntos praticando esportes na praia.

Vale lembrar que os dois se conhecem desde 2022 e, em 2023, foram flagrados em clima de romance durante uma festa, o que acabou intensificando ainda mais os rumores sobre um possível relacionamento.

Até então, os atores nunca haviam se manifestado publicamente sobre um possível relacionamento. Esta é a primeira vez que os dois aparecem juntos nas redes sociais da influenciadora. Em 2024, André Lamoglia chegou a publicar uma foto ao lado de Jade, mas acabou excluindo a imagem após a grande repercussão.

Os comentários foram recheados de elogios a Jade, mas o destaque ficou para os pombinhos. "Eu shippo muito", disse um internauta. "Ameiiii", escreveu um fã. "Aiii lindos", comentou outro usuário.

Confira o clique de Jade Picon e André Lamoglia juntos:

Jade Picon e André Lamoglia aparecem juntinhos - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Dia de praia

Jade Picon eAndré Lamoglia aproveitaram o tempo livre e o dia ensolarado para curtir uma praia no Rio de Janeiro.

Os dois tem sido visto juntos frequentemente, porém ainda não assumiram um romance. O casal foi fotografado na praia da Barra da Tijuca.

Com um biquíni preto, a famosa exibiu a sua boa forma com direito a barriga trincada. Jade e André se refrescaram com um banho de mar e também jogaram uma partida de vôlei. O clima entre eles era de romance; confira!

Leia também: Tá rolando? Jade Picon e André Lamoglia aproveitam dia de praia na Barra da Tijuca