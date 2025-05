Assumidos? Ex-BBB Diogo Almeida divide momento romântico com Aline

Ex-participantes do BBB 25, Diogo Almeida e Aline Patriarca curtiram uma noite romântica a sós com direito a lareira e champanhe; confira

Ao que tudo indica, o romance entre Diogo Almeida e Aline Patriarca é real! Os dois, que se conheceram no BBB 25 e iniciaram um affair ainda dentro do reality show da TV Globo, se reencontraram no último domingo, 18, e dividiram com o público alguns registros do momento especial.

Após marcarem presença em um evento no Rio de Janeiro, Diogo e Aline seguiram para um local mais reservado em meio à natureza, com direito a uma vista belíssima da janela do quarto onde ficaram hospedados. Por meio das redes sociais, o ator publicou um vídeo romântico dos dois apreciando uma lareira ao som da música 'Medo Bobo', na voz de Rubel.

Aline Patriarca, por sua vez, também compartilhou alguns registros no lugar, incluindo um brinde com taças de champanhe. Apesar dos registros românticos, os dois ainda não se pronunciaram publicamente para confirmar o romance.

Vale lembrar que, desde o fim do BBB 25, ocorrido há quase um mês, Diogo e Aline já revelaram que estavam conversando e se conhecendo melhor. Recentemente, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o ator revelou como está atualmente a relação entre eles.

"A gente está se conhecendo melhor aqui fora (risos). A gente tem um carinho grande um pelo outro, torço muito pela Aline, ela também torce por mim. Então, vamos ver aqui fora como vai ser. A gente estava lá dentro, vivendo num mundo paralelo, onde a gente vivia de verdade, mas a dinâmica é outra, completamente diferente daqui de fora. E agora, aqui fora, a gente está tendo oportunidade de conviver mais e se conhecer mais", declarou o ex-BBB.

Aline e Diogo Almeida curtem noite romântica juntos - Reprodução/Instagram

O primeiro contato de Aline e Diogo fora do BBB 25

O romance do ator Diogo Almeida (40) com a ex-policial militar Aline Patriarca (32) foi um dos pontos altos do BBB 25, reality show da TV Globo que chegou ao fim no dia 22 de abril. Tanto é que até hoje o público ainda tem curiosidade sobre como anda a relação dos dois e torce muito para a felicidade de ambos - juntos ou até mesmo separados.

Em entrevista à Revista CARAS, durante sua estadia na Ilha de CARAS by GAV Resorts, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, o carioca conta que após o programa, os dois tiveram uma conversa "saudável e importante"; confira o bate-papo completo com Diogo Almeida!

