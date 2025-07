Ary Mirelle expõe dificuldades na reta final da gravidez: 'Dói'

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 9, para fazer um desabafo sobre gravidez

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 9, para fazer um desabafo sobre gravidez. À espera de um menino, que se chamará Joaquim — fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes—, ela contou que está sentindo alguns desconfortos na reta final da gestação.

"Ao mostrar a barriga, ela escreveu: "Tô numa fase da gravidez que tô me sentindo mais pesada. Dói até pra virar de lado na cama, e qualquer posição na hora de dormir falta ar (principalmente se eu tiver comido). Sem contar que eu tô levantando umas 7 vezes durante a noite pra fazer xixi", ela relatou.

Story de Ary Mirelle - Foto: Reprodução/Instagram

Ary Mirelle renova o visual na reta final da gravidez

Na última terça-feira, 1, Ary Mirelle surgiu com um novo visual após uma repaginada nos fios. Ela, que até então estava com as madeixas quase na cintura, deixou o cabelão para trás e apostou em um novo corte. Além de tirar o megahair, a influenciadora também aparou as pontas, dando mais volume e movimento aos fios escuros.

Em seu perfil oficial, ela compartilhou um registro exibindo detalhes da mudança: "Começamos o mês de julho de curtinho", escreveu a mãe de Jorge, de 1 ano, na legenda.

Ary Mirelle vai tentar ter uma menina?

Recentemente, Ary Mirelle aproveitou um tempo livre para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Grávida de um menino, ela respondeu se ela e o marido pretendem tentar ter uma menina depois que o caçula nascer; confira detalhes!

Vale lembrar que os dois oficializaram a união em outubro de 2024 no Castelo de Brennand, que fica em Recife.

Leia também: João Gomes comenta condição enfrentada por Ary Mirelle na gravidez: 'Todo cuidado'