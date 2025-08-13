Ary Fontoura entra na Trend de chupeta para adulto e dentista explica os riscos

Ary Fontoura entra na brincadeira de usar chupeta em novo vídeo e uma dentista explica quais são os riscos reais de usar chupeta para adultos
O ator Ary Fontoura agitou as redes sociais nesta semana ao entrar para a Trend de chupeta para adultos. Ele gravou um vídeo questionando a eficácia do acessório para tirar o estresse do dia a dia. Para isso, ele usou uma chupeta azul no vídeo.
“Não é uma loucura, gente? Usar chupeta para tirar o estresse?”, questionou. Com a repercussão da tendência nas redes sociais, a cirurgiã-dentista Dra. Diana Fernandes explicou os riscos reais que podem acontecer com a saúde bucal quando um adulto usa chupeta.
De acordo com a dentista, o uso de chupeta para adultos com o objetivo de aliviar estresse e ansiedade pode causar danos à saúde bucal. “A pressão constante da chupeta sobre a arcada dentária pode provocar movimentação dos dentes, alterar a mordida e até deslocar a mandíbula, causando desequilíbrios musculares e funcionais”, disse ela.
A profissional ainda contou que o uso do acessório infantil em adultos ainda pode prejudiciar as pessoas que já possuem disfunções na ATM ou desalinhamento dentário. “Trata-se de um hábito deletério, sem comprovação de benefícios psicológicos reais e com potencial de causar danos estruturais. Ao invés de aliviar o estresse, pode gerar problemas que demandam tratamentos complexos e prolongados”, afirmou.
A dentista também listou os principais problemas que podem surgir com o uso da chupeta:
