Armando Babaioff comove ao falar sobre a morte do pai: 'Um processo doloroso'

Nas redes sociais, o ator Armando Babaioff compartilhou várias fotos do pai e escreveu um texto comovente sobre sua partida

Armando Babaioff usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para comunicar a morte de seu pai, Armando. O ator compartilhou uma sequência de fotos ao lado do patriarca da família e comoveu ao escrever um texto de despedida.

"Papai se foi. Foi conhecer o mistério que cerca a vida e tenho certeza que está se encontrando com todos aqueles que amava e amou a vida inteira e que nunca esqueceu. A morte é um processo doloroso, mas que também pode ser revolucionário se você se coloca diante dela, mesmo com medo. No nosso caso tivemos tempo de nos despedir, mas o mais importante do que se despedir, tivemos tempo de cuidar dele e dos nossos afetos como família", começou.

Em seguida, Babaioff falou sobre os ensinamentos que recebeu do pai. "Tivemos o privilégio de conviver com esse homem que me ensinou entre tantas coisas a ser um homem honesto, justo, respeitoso, amoroso, que me ensinou a pentear o cabelo, a ter respeito pelos mais velhos e que me ensinou que mesmo os momentos mais difíceis iriam passar. Mas a maior lição que aprendi com meu pai foi chorar. Eu tive um pai que chorava. Papai era um emocionado, assim como eu", contou.

Ele contou que seu Armando queria ser ator, mas não recebeu dos pais. "Papai e eu tínhamos algo em comum, embora não fosse ele tinha a alma de artista, ele fez teatro no Colégio Militar e chegou a encenar o “Auto da Compadecida” que ele sempre fazia questão de repetir para todos os meus amigos da Martins Penna e da Uni Rio que havia interpretado o Bispo, me confessou que queria ser ator, mas que os pais não deixaram. Sempre foi meu maior incentivador e o da minha irmã, sempre disse ter orgulho de ser pai de um ator e de uma professora."

Armando também falou sobre os últimos momentos com o pai. "Recebeu o carinho e a visita daqueles que o amavam, ganhou massagem nos pés, recebeu muito cafuné, muito amor, mas muito amor da filha favorita, de sua irmã Sary e da minha mãe ganhou além do carinho e do cuidado muito música. Mamãe por noites embalou o sono medroso de alguém que não queria fechar os olhos com medo do bicho-papão e assim segurando a mão dele e enxugando as lágrimas cantou os sucessos do Roberto Carlos que ele tanto gostava. Mesmo diante de tanta dor, eu sou extremamente grato a vida que meu pai e minha mãe me deram", acrescentou.

"Nos últimos dias tive a maior conversa de nossas vidas. Perguntei a ele se ele estava entendendo o que estava acontecendo e ele me disse que sim. Perguntei se ele queria falar algo ou pedir alguma coisa, ele disse que não, me disse apenas para agradecer a Deus. E aí eu perguntei a ele: - E aí pai, você curtiu?

E ele me respondeu: - Curti", finalizou.

