Arlindo Cruz segue internado e luta contra bactéria resistente, diz Babi Cruz

Babi Cruz, esposa do sambista Arlindo Cruz, afirma que ele está estável e mantém esperança na recuperação, mesmo após longa internação por pneumonia

Arlindo Cruz continua internado em um hospital particular na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde o dia 25 de março, em decorrência de uma pneumonia. Segundo sua esposa, Babi Cruz, o estado de saúde do sambista é estável, mas ele ainda enfrenta uma infecção causada por uma bactéria resistente.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, Babi atualizou o quadro clínico do marido e demonstrou confiança na recuperação. "Ele continua estável, mantendo os sinais vitais todos preservados, tudo equilibrado, bem dentro do padrão desejado e lutando com antibióticos contra uma bactéria resistente", disse. Ela reforçou que, apesar da gravidade, Arlindo está bem "dentro das possibilidades que ele se encontra".

O cantor chegou a ter alta no mês passado, mas não conseguiu retornar para casa por falta dos equipamentos necessários para o tratamento domiciliar. O material, que viria de São Paulo, atrasou devido a um feriado. Nesse intervalo, Arlindo apresentou uma leve piora, o que levou à continuidade da internação hospitalar. Ainda assim, Babi Cruz acredita que o retorno para casa está próximo.

"Mais dias, menos dias, eu tenho fé que a gente tá voltando pra casa. Tudo é a hora determinada por Deus. Não é a hora que a gente quer, não é no nosso tempo. Mas ele é muito forte, quer muito viver. Foram mais de 30 pneumonias, então, a gente acredita que ele vai reverter mais essa, sem dúvida", desabafou.

Luta pela vida desde 2017

O histórico de saúde de Arlindo Cruz é delicado desde que ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em março de 2017. Na ocasião, o sambista ficou internado por um ano e três meses, passou por pelo menos 14 cirurgias — sendo cinco na cabeça — e enfrentou diversas internações desde então. Apesar de todas as dificuldades, ele já superou inúmeros episódios graves, incluindo infecções respiratórias, e segue sendo cuidado com dedicação pela família.

Com uma trajetória marcante no samba e autor de centenas de composições, Arlindo Cruz é considerado um dos grandes nomes da música brasileira. Atualmente, familiares e fãs aguardam com esperança a sua recuperação, enquanto ele permanece em tratamento intensivo, sob monitoramento constante da equipe médica.

