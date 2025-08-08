'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães

Apresentadora do Sem Censura, Cissa Guimarães fala sobre programa em homenagem a Arlindo Cruz, exibido nesta sexta, 8; sambista morreu aos 66 anos

Genialidade e alegria são boas palavras para se descrever o sambista Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos. O músico foi homenageado no Sem Censura (TV Brasil), também na data, e, para Cissa Guimarães (68), apresentadora do programa, ele deve ser celebrado sempre.

"Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele", começa , em entrevista à CARAS Brasil. "Temos que celebrar até a passagem do Arlindo, apesar da dor imensa e da falta que ele vai fazer, temos que celebrar muito a vida e a passagem dele, para essa nova vida que ele vai nos abençoar lá de cima."

O programa foi exibido sem alterações pela emissora e, de acordo com a assessoria do canal, Cissa prontamente topou gravar um vídeo especial para homenageá-lo nos intervalos da programação. Na edição, estavam presentes Babi Cruz(63), esposa do sambista, e Arlindinho(33), seu primogênito.

"Tivemos o privilégio de fazer essa celebração no Sem Censura. Eu tenho certeza que ele que marcou essa data, para ser hoje, no dia da passagem dele e que fosse com essa alegria como foi o programa, com essa celebração e homenagem que fizemos a esse grande homem e artista que o Brasil todo homenageia, que vai sentir muita falta, mas que se orgulha tanto. É o Sem Censura do Arlindo. Ele que marcou essa data. Salve Arlindo Cruz."

A morte do cantor e compositor foi confirmada por sua família. Em março de 2017, Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico após passar mal em casa e, desde então, convivia com sequelas do quadro.

Trajetória de Arlindo Cruz

Arlindo Domingos da Cruz Filho, o Arlindo Cruz, nasceu em 14 de setembro de 1958 no Rio de Janeiro. Um dos maiores sambistas do Brasil, ele começou a tocar cavaquinho ainda na infância e aprendeu violão no início da pré-adolescência.

O músico começou a se profissionalizar quando estudou na escola Flor do Méier, ao participar de rodas de samba. À época, ele conheceu Candeia, que foi seu padrinho musical e o ajudou no lançamento do seu primeiro LP, chamado Roda de Samba.

Após um tempo em Minas Gerais, o sambista voltou ao Rio de Janeiro e passou a frequentar as rodas de samba do Cacique de Ramos. Lá, ele tocou com Jorge Aragão, Beth Carvalho, Almir Guineto, Zeca Pagodinho e Sombrinha.

Ele se tornou compositor para outros sambistas até se tornar intérprete no Fundo de Quintal, banda na qual ficou por 12 anos. Em sua carreira, Arlindo Cruz teve mais de 550 músicas gravadas por vários artistas. Em 2023, ele foi tema do samba enredo de uma escola de samba no carnaval do Rio de Janeiro.

VEJA COMUNICADO OFICIAL DA FAMÍLIA DE ARLINDO CRUZ: