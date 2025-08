Arlindinho revela como a relação com Arlindo Cruz mudou após o AVC: 'Muito amor e cuidado'

Arlindinho reflete sobre o legado de Arlindo Cruz e como o AVC mudou sua relação com o pai nos últimos anos: 'Sinto a energia dele ali'

Dia dos Pais chegando e o cantor Arlindinho, que é filho do sambista Arlindo Cruz, abriu o coração sobre a relação com o pai, marcada por aprendizados, música e um amor que enfrentou as mudanças impostas por um AVC sofrido pelo artista em 2017. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista detalhou a rotina de cuidados e o amor que permeia o relacionamento deles, além de relembrar os ensinamentos que teve com seu pai, como artista e figura paterna.

Arlindinho começou o papo descrevendo sua relação com o artista. "De muito aprendizado. Ele sempre me ensinando muito e aconselhando, trocando ideia comigo pra caramba", disse ele, que ressaltou as mudanças após o diagnóstico. "Pós-AVC é de muito cuidado, de muito amor, de abraço, cheiro, sorriso, beijo, é assim que a gente procura se comunicar. Eu abraço, aperto, sinto a energia dele ali".

Desde 2017, a família Cruz tem vivido uma rotina diferente. Arlindo passou a receber cuidados especiais devido às sequelas do AVC — algo que Arlindinho encara como missão diária. “Dia após dia. A gente procura cuidar sempre da melhor forma. Procurar bons profissionais, dar muito amor e deixar ele protegido por nós”, disse o cantor.

O legado de Arlindo

Ao falar dos ensinamentos recebidos, Arlindinho pontuou: “Sempre lutar e correr atrás dos objetivos. Respeitar as pessoas, trabalhar bastante, e o amor à profissão, pelo samba e pela música.” Essa convivência influenciou diretamente sua trajetória. Desde pequeno, ele soube que queria seguir os passos do pai e contou quando esteve sentimento veio à tona. “Eu vi ele dando autógrafo, a galera em volta dele, principalmente em São Paulo, e falei: é isso que eu quero pra minha vida. Quero ser amado e admirado pelas pessoas.”

Arlindinho relembra com carinho os bastidores dos pagodes e shows da época da dupla Arlindo e Sombrinha. “O meu pai foi o meu exemplo musical maior. No dia a dia dos pagodes, a forma como ele conduzia as rodas de samba... um exemplo diário e maravilhoso”, afirmou.

Entre gerações

Hoje, como pai, Arlindinho mantém vivo o legado do avô com os filhos. “Procuro estar com os meus filhos, contar histórias... os mais velhos puderam conviver um pouco com ele. E o mais novo eu vou contando história do vovô, mostrando música, foto, e é uma forma de estar conectando um com o outro".

Comemoração de Dia dos Pais

As comemorações de Dia dos Pais também mudaram. Antes, eram marcadas por festas em família, com muita comida. Agora, o tom é mais delicado, mas ainda cercado de amor. “Agora é um pouco mais triste. Antes era churrasco, comidaria... Hoje ele está com a gente, mas não da forma como a gente sonha. A gente faz carinho nele, almoça, coloca um sambinha mais baixo e curte”, disse Arlindinho.

Leia também: Esposa de Arlindo Cruz exibe foto rara do marido no hospital