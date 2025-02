Ariana Grande defende terapia para artistas mais jovens: 'Inegociável'

Em nova entrevista, Ariana Grande afirmou que artistas mais jovens deveriam ter acesso à terapia garantido pelos estúdios e gravadoras

Ariana Grande, atualmente com 31 anos, começou sua carreira com apenas 14. A atriz e cantora participou do podcast WTF with Marc Maron e defendeu que artistas jovens deveriam ter acesso a acompanhamento psicológico gratuito.

"É tão importante que essas gravadoras, esses estúdios de TV, essas grandes produtoras incluam isso [terapia] no contrato quando você assina para fazer algo que vai mudar sua vida dessa forma, nessa escala. Você precisa de um terapeuta para te acompanhar várias vezes por semana", disse ela.

Em seguida, Ariana falou que isso é ainda mais importante para quem faz projetos maiores. "Quando essas pessoas são escaladas para esses papéis que mudam vidas ou quando assinam um contrato com uma gravadora, quando têm esse momento, isso deveria ser algo inegociável no contrato", concluiu.

Ariana Grande está concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por ter interpretado Glinda no filme Wicked.

Encontro de divas

A atriz Fernanda Torres prestigiou o Festival de Cinema de Santa Bárbara, na Califórnia, no último final de semana e viralizou na internet por causa de um vídeo especial. Ela foi flagrada ao cumprimentar a atriz Ariana Grande de um jeito diferente.

A brasileira encantou e surpreende ao fazer o gesto de ‘bater o cabelo’ da personagem Glinda, vivida por Ariana, no filme Wicked. As duas se encontraram no tapete vermelho do evento internacional e Fernanda balançou a cabeça para imitar o gesta da personagem da colega de profissão.

Ariana retribuiu o gesto e as duas se abraçaram calorosamente. Na segunda-feira, 10, Torres compartilhou fotos das duas juntas em sua rede social e disse: “Eu e Ariana. Amei Wicked”.

Vale lembrar que as duas atrizes concorrem ao Oscar 2025. Fernanda Torres disputa a categoria de Melhor Atriz, enquanto Ariana Grande está concorrendo na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

