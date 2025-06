Aretha Marcos, filha da cantora Vanusa, fala sobre trabalho como faxineira: 'Me sustentou'

Filha dos cantores Vanusa (1947-2020) e Antonio Marcos (1945-1992), a artista Aretha Marcos fez um novo desabafo sobre sua vida profissional

Filha dos cantores Vanusa (1947-2020) e Antonio Marcos (1945-1992), a artista Aretha Marcosfez um novo desabafo sobre sua vida profissional em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 17. No post, ela falou sobre o período em que trabalhou como faxineira.

"De minha parte, tenho plena consciência de que nunca atrapalhei a evolução, o sucesso ou a vitória de pessoa nenhuma. Nunca conspirei contra ninguém. Nunca boicotei. Nunca armei nada Nunca tive desejo de destruição, doença ou morte para ninguém. Promovi e dei visibilidade para todos", contou ela.

E continuou seu desabafo. "Se alguém fez algo contra minha vida, sinto muito por essa pessoa. Se alguém não gosta de mim, tenho certeza de que nada fiz para isso. Temos de passar por momentos difíceis na vida. Eu passei 14 anos. Não é pessoal, nem contra ninguém. É a favor da minha vida".

"Trabalhei, sim, como faxineira. Com dignidade, com humildade, com a força que me sustentou toda a minha vida. Eu não vivo de aplicar golpe na vida dos outros para subir. Agradeço a Deus por ser livre para voar. Bom dia Brasil. Gratidão ", finalizou ela.

Novas oportunidades

Em dezembro do ano passado, após afirmar que tinha assumido diversas funções em um estabelecimento no interior de São Paulo, Aretha contou que começou a receber novas oportunidades. "Minha vida já tomou outro rumo. Amigos muito queridos, depois que viram eu anunciar que estava trabalhando em um restaurante, estão me trazendo novas oportunidades", contou na época.

"Eu vou ter que me dedicar muito para essa oportunidade, mas o que eu quero dizer pra vocês é: quando a gente se move e busca, o novo se apresenta, e outras oportunidades chegam”, continuou. “Agora, tenho como me dedicar à arte, minha área, aquilo que eu amo e sei que é o meu verdadeiro caminho.”

