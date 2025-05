Apresentadora do SBT detona postura do padre Fábio de Melo: ‘Por tão pouco'

A apresentadora Dani Brandi opina sobre a polêmica do padre Fábio de Melo com gerente de loja que foi demitido

A apresentadora Dani Brandi dá sua opinião sobre a polêmica envolvendo o padre Fábio de Melo e o gerente de uma loja que foi demitido. Durante o programa Fofocalizando, do SBT, ela detonou a postura do religioso, que é uma pessoa público e reclamou do atendimento do profissional.

"Posso fazer um comentário? A gente vive num Brasil hoje que só no primeiro trimestre de 2025, nós temos mais de sete milhões de pessoas desempregadas de acordo com dados que foram divulgados no IBGE. Aí a gente tem um padre, que é super pop, 26 milhões de seguidores, que sabe do poder que ele tem da palavra, e não é da palavra de Deus, é do poder da palavra na internet", disse ela.

E completou: "E aí por tão pouco, você vai até a sua rede social para falar mal de um funcionário que você poderia ter resolvido ali, e o funcionário, que depois se explicou, falando que nem sabia que se tratava de um padre, de uma pessoa famosa... Ele tá ajudando a fomentar uma estatística tão triste, que é do desemprego. Não precisa, né? Só queria comentar isso".

Por fim, Dani afirmou: "As pessoas estão doentes. A gente vive hoje uma inversão de valores de sociedade, é valorizado quem tem muitos seguidores. Isso tá errado, gente. A gente não pode esquecer das origens, valor não tem nada a ver com preço e nem com número de seguidor".

O desabafo do padre Fábio de Melo

O padre Fábio de Melo fez um desabafo nas redes sociais após ser alvo de ataques na internet. Ele esteve no centro de uma polêmica nos últimos dias após o gerente de uma loja ser demitido. O rapaz perdeu o emprego por causa de uma confusão com o preço de um doce.

Assim, o padre foi alvo de ataques e ele desabafou sobre a onda de ódio que circula na internet. "As pessoas querem odiar. A qualquer custo, querem odiar. Por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros. É da natureza humana a crueldade, mas as redes sociais estimulam a coragem de dizer o que não se diria pessoalmente. A polarização política está por trás de tudo. Sempre esteve. E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções", disse ele.

E completou: "Eu sempre escolhi em não estar em nenhum deles. Por isso sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu o meu voto, mas juram que sabem qual é o meu posicionamento político. O ódio virtual se manifesta da pior forma. Mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas, achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa tanto que prostra a alma. Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe, lá estão os comentários desqualificando a minha vida, ferindo a minha honra, atentando contra a minha verdade".

Por fim, ele disse: "É tão desproporcional a medida que se estabelece entre o que "realmente aconteceu e o ataque" que nós chegamos à conclusão de que as pessoas não querem a verdade. Elas só querem a versão que melhor se adapta à sua necessidade de odiar. E odeiam. E estimulam que outros odeiem também. Não sei como você tem sobrevivido às novas versões de guerras. Eu estou a um passo de desistir. Proteja se. Em proporções diferentes, é claro, mas você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o Diabo criou: o mundo virtual".