Apresentadora assume relacionamento com Dudu Camargo

Durante a participação do apresentador Dudu Camargo em ‘A Fazenda 17’, apresentadora da TV Meio Norte assume namoro com o peão

Por Giovanna F Campos
Soyane Pessoa e Dudu Camargo - Fotos: Reprodução/Instagram
Dudu Camargo estreou em A Fazenda 17, da Record, na última segunda-feira, 15. Pouco depois, a apresentadora Suyane Pessoa, da TV Meio Norte, assumiu relacionamento com o comunicador. Segundo ela, os dois se conheceram através do trabalho, já que trabalhavam na mesma emissora em Teresina, no Piauí.

O Dudu entrou na minha vida de uma forma muito especial. Eu e ele temos uma afinidade muito grande”, revelou ela em entrevista ao colunista André Moura.

Mesmo sendo discreta no assunto, Suyane revelou que o casal já planejou aumentar a família. “Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas a verdade é que temos algo mais íntimo. (…) Recentemente eu demonstrei para ele a minha vontade de ter outro filho e ele disse que tinha muita vontade de ser pai. Nós até planejamos ter um filho juntos e até chegamos a ir no médico”, contou a apresentadora.

Ela ainda deixou clara sua torcida pelo famoso e avaliou sua participação no reality show da Record em batalha pelo prêmio milionário. “É claro que estou na torcida e tenho certeza que ele vai ser o campeão. Dudu é dono de um carisma inigualável, é inteligente, estrategista e está sendo um dos grandes pontos positivos do programa”, contou a companheira do peão.

Quem é Suyane Pessoa?

Além de apresentadora do programa Programa da Tarde, da TV Meio Norte e namorada de Dudu Camargo, Suyane tem o costume de compartilhar um pouco de sua rotina em suas redes sociais. Ela também é mãe de Davi Pessoa de Almeida (6).

Dudu Camargo em A Fazenda 17

O ex-apresentador do SBT Dudu Camargo estreou na nova temporada de A Fazenda, da Record, nesta segunda-feira, 15. Os rumores sobre sua participação surgiram após uma viagem inesperada de Piauí para São Paulo, e foram confirmados no primeiro episódio do programa.

 

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

