Apresentadora assume relacionamento com Dudu Camargo

Durante a participação do apresentador Dudu Camargo em ‘A Fazenda 17’, apresentadora da TV Meio Norte assume namoro com o peão

Dudu Camargo estreou em A Fazenda 17, da Record, na última segunda-feira, 15. Pouco depois, a apresentadora Suyane Pessoa, da TV Meio Norte, assumiu relacionamento com o comunicador. Segundo ela, os dois se conheceram através do trabalho, já que trabalhavam na mesma emissora em Teresina, no Piauí.

“O Dudu entrou na minha vida de uma forma muito especial. Eu e ele temos uma afinidade muito grande”, revelou ela em entrevista ao colunista André Moura.

Mesmo sendo discreta no assunto, Suyane revelou que o casal já planejou aumentar a família. “Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas a verdade é que temos algo mais íntimo. (…) Recentemente eu demonstrei para ele a minha vontade de ter outro filho e ele disse que tinha muita vontade de ser pai. Nós até planejamos ter um filho juntos e até chegamos a ir no médico”, contou a apresentadora.

Ela ainda deixou clara sua torcida pelo famoso e avaliou sua participação no reality show da Record em batalha pelo prêmio milionário. “É claro que estou na torcida e tenho certeza que ele vai ser o campeão. Dudu é dono de um carisma inigualável, é inteligente, estrategista e está sendo um dos grandes pontos positivos do programa”, contou a companheira do peão.

Quem é Suyane Pessoa?

Além de apresentadora do programa Programa da Tarde, da TV Meio Norte e namorada de Dudu Camargo, Suyane tem o costume de compartilhar um pouco de sua rotina em suas redes sociais. Ela também é mãe de Davi Pessoa de Almeida (6).

Dudu Camargo em A Fazenda 17

O ex-apresentador do SBT Dudu Camargo estreou na nova temporada de A Fazenda, da Record, nesta segunda-feira, 15. Os rumores sobre sua participação surgiram após uma viagem inesperada de Piauí para São Paulo, e foram confirmados no primeiro episódio do programa.

