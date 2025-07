Apresentador morre após ser agredido com furadeira em Várzea Paulista

O apresentador Luiz Flávio de Brito morreu após uma briga em Várzea Paulista (SP); ele apresentava o programa Fiscal do Povo

Luiz Flávio de Brito, de 51 anos, apresentador do programa Fiscal do Povo, da TV Nova Japi, morreu nesta segunda-feira, 7, após ser atacado durante uma briga no domingo, 6. O crime ocorreu no bairro Jardim das Palmeiras, em Várzea Paulista (SP). Ele foi atingido por golpes de furadeira.

Suspeito está foragido

Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo site G1, um homem abordou os policiais e relatou ter presenciado a agressão contra Luiz Brito, como era conhecido. Os agentes foram até o local e encontraram o apresentador desacordado e com ferimentos graves. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu e morreu nesta segunda-feira.

O suspeito do crime havia fugido antes da chegada da polícia. Uma testemunha repassou o nome do possível agressor, que é considerado foragido pela polícia.

As autoridades ainda não esclareceram o motivo da discussão, segundo jornais locais. Informações sobre o velório e o sepultamento também não foram divulgadas.

Emissora lamenta a morte do apresentador

A TV Nova Japi, onde Luiz trabalhava, divulgou uma nota lamentando sua morte. A nota também presta condolências à família do apresentador.

“É com profundo pesar que a TV Nova Japi informa o falecimento de Luiz Brito, nosso querido apresentador do programa 'Fiscal do Povo'. Luiz foi um profissional exemplar, incansável na defesa dos direitos dos cidadãos e na busca por justiça. Sua voz potente e sua paixão por fiscalizar os serviços públicos deixam um legado inestimável para a nossa comunidade. Mais do que um colega de trabalho, perdemos um amigo. Sua partida deixa uma lacuna imensa em nossos corações e na TV Nova Japi. Neste momento de dor, estendemos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos que, como nós, admiravam e respeitavam Luiz Brito. Descanse em paz, Luiz. Sua memória e seu trabalho permanecerão vivos em nossa emissora e na mente de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.”