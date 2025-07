Após Zé Felipe dar entrada em divórcio, Virginia dá novo passo; saiba qual

A influenciadora digital Virginia Fonseca tomou uma nova atitude após algumas semanas de anunciar o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca tomou uma nova atitude em sua rede social após algumas semanas de anunciar o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe. Nesta segunda-feira, 7, os internautas notaram que ela retirou o nome do artista que usava em seu perfil.

Antes, ela usava o nome completo Virginia Fonseca Serrão Costa. Agora, passou a se apresentar apenas como Virginia. O sobrenome Costa pertence à família de Zé Felipe e é herdado de seu pai, o cantor Leonardo.

A mudança acontece cerca de seis semanas após o fim do casamento com o cantor. Os dois anunciaram a decisão no dia 27 de maio.

Virginia muda nome em rede social

Como foi o anúncio da separação?

Os dois fizeram um post juntos para contarem que estão se separando. "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

Zé Felipe entra na justiça para pedir o divórcio

Após o anúncio, o cantor Zé Felipe decidiu entrar na justiça para oficializar o divórcio de Virginia Fonseca. Em nota, os representantes do artista esclareceram que ele não solicitou a guarda dos filhos, já que o ex-casal vai definir a guarda compartilhada dos herdeiros.

"Sobre o pedido de divórcio protocolado por Zé Felipe, temos os seguintes esclarecimentos: Quando há menores envolvidos é necessário que haja um processo judicial. Zé Felipe não pediu a guarda dos filhos. ⁠No processo é mencionado guarda compartilhada tendo como referencial o lar materno. Qualquer outra informação além destas não passam de meras especulações".

