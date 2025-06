Após treino intenso, Jojo Todynho mostra a silhueta em foto na academia

A influencer Jojo Todynho eliminou quase 90 kg após passar por cirurgia bariátrica e adotar uma rotina regrada de exercícios físicos e alimentação saudável

Na manhã desta quarta-feira, 25, a influencer Jojo Todynho, de 28 anos, mostrou o resultado do treino pesado que fez usando um macacão colado ao corpo em tom terroso . Ela, que eliminou cerca de 86 quilos, passou por uma cirurgia bariátrica em 2023 e, desde então, tem seguido uma rotina regrada de exercícios físicos e alimentação saudável.

A peça escolhida por Jojo para treinar no inverno foi um macacão de alça fina em um ombro só, com uma abertura nas costas. Na imagem, ela ainda apareceu segurando uma garrafa d'água e calçando um tênis bege robusto.

Jojo Todynho durante treino na academia - Foto: Reprodução/Instagram

Jojo se irrita ao dizerem que ela só emagreceu porque tem dinheiro

Recentemente, Jojo Todynho se irritou com as críticas a respeito de seu emagrecimento e decidiu fazer um desabafo em seu perfil no Instagram:

"Toda vez que eu boto um vídeo de incentivo para cuidar da saúde, para cuidar da mente, para pensar no futuro, estudar. [As pessoas falam]: 'Com dinheiro é mole'. O dinheiro é maravilhoso, ele ajuda em muita coisa, sem hipocrisia, mas você também tem que querer essa mudança", começou.

"Sempre fui e sempre me sentirei uma mulher gorda, mas eu nunca deixei de me achar gostosa, eu nunca deixei de usar meu biquíni, quando eu caí na real e vi que eu estava explodindo, eu falei: 'Não, não dá mais'. Eu vou continuar linda, maravilhosa, gostosa, mas vamos cuidar da saúde, porque não adianta eu ter money ['dinheiro', em português] e não ter saúde. Fui lá e dei a virada de chave", continuou.

"Vocês acham que para eu ter o braço de Patrícia Ramos, perna de Patrícia Ramos, bunda de Juju Salimeni e abdômen de Gracyanne é só com cirurgia? Não, meu amor, eu fiz a cirurgia, o médico botou tudo no lugar, mas eu que não vá lá na academia. Então, para de hipocrisia e de palhaçada", ressaltou.

