Nesta terça-feira, 13, a influencer Duda Guerra confirmou o fim do namoro com Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angelica; jovem também se envolveu recentemente em uma briga virtual

Nesta quarta-feira, 14, a influencer Duda Guerra, de 16 anos, surgiu animada, nos stories de seu perfil no Instagram, ao celebrar o aumento do número de seguidores em seu perfil na rede. O nome da jovem tem aparecido com frequência na mídia após ela se envolver em uma briga virtual com outras influenciadoras teens, que resultou no fim do namoro com Benício Huck, de 17, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck.

“Vocês tem noção que nós somos 909 mil pessoas? É uma loucura para mim, só estou onde estou graças a vocês, estou muito feliz”, celebrou na ocasião. Até o fechamento desta matéria, Duda conta com cerca de 915 mil seguidores. Logo após, ela pontuou: “Rumo a um milhão”.

Confira:

Duda Guerra celebra o aumento de seguidores em seu perfil no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

Entenda o que aconteceu

Em entrevista ao portal Leo Dias, divulgada na última terça-feira, 13, Duda Guerra confirmou o fim do namoro com Benício Huck e afirmou que os dois não se falam mais.

Boatos sobre o término de Duda Guerra e Benício Huck começaram na última quinta-feira, 8. De acordo com o colunista Leo Dias, o jovem teria terminado com a influencer após ela se envolver em uma briga virtual.

Isso porque Duda tirou satisfação com a influencer Antonela Braga, de 16 anos, durante uma viagem, após a menina pedir para seguir Benício nas redes sociais. Em pronunciamento, Antonela acusou Duda de ter protagonizado uma crise de ciúmes e ter gritado no corredor de um hotel.

No dia 9 de maio, Duda deixou de seguir Angelica e Luciano em suas redes sociais. Antes disso, ela já havia apagado fotos e vídeos com Benício de suas redes e ambos deixaram de se seguir.

Inspiração em Virginia Fonseca

Duda, que está no terceiro ano do Ensino Médio, se tornou conhecida desde que seu namoro com Benício se tornou público. Em entrevista recente à Quem, ela revelou qual profissão irá cursar e que se inspira em Virginia Fonseca para produzir conteúdos nas redes sociais.

"Eu pretendo fazer faculdade de Publicidade e Propaganda, que é uma carreira que vai me ajudar a seguir essa carreira de influencer, que é a que eu quero seguir pelo resto da vida", contou.

"Tento mostrar a realidade o máximo possível. Então, acaba sendo algo muito fácil para mim.", explicou.

