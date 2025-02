Após término, Dado Dolabella é flagrado em viagem com amiga de Wanessa Camargo

Dois dias após Wanessa Camargo confirmar o fim do relacionamento, Dado Dolabella viajou para o Guarujá com uma amiga da cantora

Dado Dolabella foi flagrado ao lado de uma mulher no Guarujá, São Paulo, dois dias após Wanessa Camargo confirmar o fim do relacionamento deles.

Nas imagens divulgadas pelo colunista Leo Dias, o ator e a mulher, identificada como Renata Brás, estão em uma piscina . Segundo o portal, a moça é apresentadora e atriz, além disso, é amiga tanto de Dado como de Wanessa. Ela, inclusive, já apareceu em cliques ao lado deles. Fontes de Leo Dias revelaram que eles estão hospedados no mesmo duplex, dividindo o quarto.

Ao site de Leo Dias, Dado falou sobre as fotos vazadas . "Estava com um casal de amigos, a Renata e o Fabrício, não tinha mais ninguém", afirmou. Renata Brás também se pronunciou . "Vivemos um relacionamento de amizade, eu sou amiga da Wanessa, sou amiga do casal. Nessa coisa que aconteceu com ele, (estava dando) uma força de amiga, uma força de amiga. As pessoas estão especulando e não sabem o que tá acontecendo. Já me ligaram outras pessoas também, a gente teve na praia nesses dias, no Guarujá, convidei ele inclusive para ir (…) Ele foi para praia como amigo, conversamos várias coisas inclusive, profundas até, mas uma força de amiga", explicou.

Vale lembrar que Wanessa confirmou o término com Dado Dolabella ao ser abordada pela equipe de Leo Dias no show da cantora Shakira. "É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda. Ninguém da minha família sabe, meus filhos", revelou

Dado Dolabella faz post enigmático após término com Wanessa Camargo

Na noite desta quarta-feira, 12, Dado Dolabella chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao fazer um post com uma mensagem enigmática após a confirmação do fim de seu relacionamento com a cantora Wanessa Camargo.

O ator postou uma foto em que aparece em uma piscina e na legenda da publicação ressaltou a importância do silêncio. "Tem horas que é melhor deixar o silêncio falar…", afirmou o artista, que reatou com a famosa em 2022 após 20 anos separados. Confira!

