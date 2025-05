Após surto de Dhomini no Power Couple, esposa dele acusa rival: 'Ela sabia'

Depois de surto de Dhomini ao vivo no Power Couple terminar em atendimento médico, esposa do ex-BBB defende o marido e acusa rival de provocação

O surto de Dhomini no Power Couple na noite desta quarta-feira, 21, deu o que falar. O ex-BBB perdeu o controle durante a votação e precisou receber atendimento médico. Enquanto ele estava fora da casa, a esposa dele, Adriana Leizer, pediu desculpas, mas logo depois acusou Carol Furlan de ter provocado o marido.

Após a exaltação do amado, a participante se retratou com o público, os apresentadores, Felipe Andrioli e Rafa Brites, e os colegas de confinamento.

"Eu estava fazendo uma justificativa quando meu marido se exaltou aqui, eu peço perdão, desculpas, para os apresentadores, público e peço desculpas para Carol. Não concordo com a posição dele, mas ele está se segurando há 25 dias, tentando falar o que pensa, vendo tudo ser armado por trás e ter que ficar caladinho. O pior defeito que ele acha é a interrupção de uma conversa, ele não interrompe ninguém", explicou ela.

Depois do ao vivo, Adriana caiu no choro e recebeu consolo de Gretchen e seus aliados. Foi então que ela acusou Carol de ter provocado Dhomini.

"Ela não conhece o meu marido, ela não sabe o tamanho do coração dele e nem nunca vai ter oportunidade de saber. Nunca na vida dela ela vai chegar perto da minha família", disse ela. "O público sabe, o público conhece e o público tá vendo", falou Gretchen.

"Ela quis foi tirar ele do sério, a hora que eu perguntei ela falou para mim, ela veio tirar do sério. Meu Deus do céu, eu fiquei rezando para ela não interromper porque ele estava por um triz de explodir e ela sabia ", finalizou Adriana.

Entenda o que deixou Dhomini irritado

A discussão começou quando Adriana pediu para esclarecer uma polêmica envolvendo Everton Neguinho. Ela tentou explicar que seu esposo tinha descolorido o cabelo de Everton porque o cantor pediu e não para obrigá-lo. "O Everton falou que quis pintar, que não foi forçado", declarou ela. Ao tentar continuar a explicação, ela foi interrompida por Caroline e Dhomini logo se meteu.

Muito nervoso e descontrolado, o empresário se levantou e gritou contra Caroline: "Vai deixar ela falar ou não?", questionou. Em meio à briga, ele também ofendeu Radamés, marido de Caroline, chamando-o de "moleque".