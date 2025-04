Após silêncio, Padre Fábio de Melo fala sobre a morte de Papa Francisco

A postura de Padre Fábio de Melo foi criticada por fiéis, que consideraram como falta de respeito a omissão do religioso sobre a morte do pontífice

Nesta terça-feira, 22, padre Fábio de Melo, de 54 anos, veio, por meio de seu perfil no Instagram, prestar uma homenagem ao Papa Francisco, que morreu aos 88 anos nesta segunda-feira, 21. A mensagem acontece após fiéis criticarem a omissão do reliogioso em meio às homenagens de celebridades, políticos e religiosos ao líder da Igreja Católica nas redes sociais.

Embora tenha dado entrevistas para a CNN Brasil e a GloboNews sobre a morte de Francisco, o padre optou por não se pronunciar nas redes sociais. Ao invés, ele manteve a divulgação de suas músicas e um show realizado no Ceará. Postura que irritou os seus seguidores.

"O Papa faleceu pela manhã, mas o padre estava ocupado com sua agenda de estrela", escreveu um; "Quando te chamavam de 'Alok de Aparecida' eu até defendia, mas agora vejo que não se importa nem com o Papa.", disse outro.

Pronunciamento

Após o episódio, Fábio veio, em seu perfil no Instagram, manifestar-se sobre a morte do pontífice, destacando o maior legado do líder da Igreja Católica:

"Obrigado, Papa Francisco. Tenho certeza que foi com um sorriso no rosto que Deus o recebeu na eternidade. Para mim, o seu principal legado foi o de nos recordar que sem Jesus pode até haver religião, mas não há santidade", escreveu na publicação, ilustrada por um vídeo.

O registro revela uma entrevista de Papa Francisco falando sobre senso de humor.

"O senso de humor é um certificado de sanidade. Há mais de quarenta anos, rezo todos os dias a oração para pedir senso de humor a São Tomás More, um grande homem. Coloquei essa oração na nota 101 de 'Gaudete et exsultate' caso alguém queira vê-lo. Nela, pedimos ao Senhor a capacidade de sorrir, de rir, de ver o lado ridículo das coisas, e o lado não ridículo para ver que a vida sempre tem algo para se sorrir", disse o pontífice.

"A oração começa muito linda: 'Dá me, Senhor, uma boa digestão e algo para digerir'. Já começa com senso de humor, e eu gosto disso. O senso de humor humaniza, humaniza tanto. Pessoas que não têm senso de humor não têm graça. São chatas consigo mesmas. Aconteceu comigo, no meu trabalho sacerdotal, de aconselhar uma vez uma pessoa: 'olhe-se no espelho e ria de si mesmo'. Foi muito difícil para ela, muito difícil. Porque está faltando essa capacidade do humor. Bom, essas coisas que digo não são dogmáticas. É um pouco da sabedoria de vida que me ensinaram e eu tento ajudar os outros com isso", acrescentou o santo padre.

