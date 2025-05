A cantora Lady Gaga fez show gratuito na Praia de Copacabana na noite deste sábado, 3; artista reuniu 2,1 milhões de pessoas, diz Riotur

Na tarde deste domingo, 4, a cantora norte-americana Lady Gaga, de 39 anos, publicou, em seu perfil no Instagram, um texto de agradecimento aos brasileiros após a sua apresentação no Rio de Janeiro . Isso porque a artista fez um show gratuito na Praia de Copacabana, neste sábado, 3, que reuniu 2,1 milhões de pessoas, diz Riotur.

Leia o texto de Lady Gaga na íntegra

"Se você se perder pelo caminho, pode se reencontrar se acreditar em si mesmo e trabalhar duro. Você pode se dar dignidade ao praticar sua paixão e seu ofício, se desafiando a ir além — você pode se reerguer, mesmo que leve tempo.

Nada poderia me preparar para o que senti durante o show de ontem à noite — o imenso orgulho e alegria de cantar para o povo do Brasil. A visão da multidão durante as primeiras músicas me tirou o fôlego. O coração de vocês brilha intensamente, sua cultura é vibrante e especial. Espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado esse momento histórico com vocês.

Estima-se que 2,5 milhões de pessoas vieram me ver cantar — o maior público da história para uma mulher.

Queria poder compartilhar esse sentimento com o mundo inteiro — sei que não posso, mas posso dizer isto: se você se perder pelo caminho, pode se reencontrar se acreditar em si mesmo e trabalhar duro. Você pode se dar dignidade ao praticar sua paixão e seu ofício, se desafiando a ir além — você pode se reerguer, mesmo que leve tempo.

Obrigada, Rio, por esperarem por mim. Eu amo vocês. Jamais esquecerei esse momento. Paws up, little monsters. Obrigada. Com amor, Mother Monster.".

Fibromialgia de Lady Gaga preocupa os fãs

Há poucas horas do megashow de Lady Gaga, os fãs da artista haviam demonstrado preocupação sobre as possibilidades da fibrimialgia inviabilizar a performance dela.

Isso porque em 2017, Gaga cancelou a sua apresentação no Brasil por causa da doença, que segue em evidência por sua condição crônica.

De acordo com o Ministério da Saúde a Síndrome da Fibromialgia (FM) é "uma doença que causa dor em todo o corpo, principalmente nos músculos e tendões. A síndrome também provoca fadiga, distúrbios do sono, ansiedade, alterações de memória e de atenção, cansaço excessivo e depressão".Confira!

