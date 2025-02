Após ser visto com outra, ator italiano embarca em viagem atrás de Grazi Massafera

O ator Alvise Rigo teria ido acompanhar Grazi Massafera nos Estados Unidos após a atriz publicar uma mensagem se despedindo do affair

O ator italiano Alvise Rigo teria ido a Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 12, só para se encontrar com a atriz Grazi Massafera, com quem viveu um affair no começo do ano. As informações são de Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles.

O encontro acontece após o rapaz ser flagrado em clima de romance com a cantora Michelle Hunziker em São Moritz, na Suíça. Nesta quinta-feira, 13, Grazi, por sua vez, publicou uma mensagem sobre despedidas e recomeços nos stories em seu perfil no Instagram.

Alvise chegou a postar sobre a viagem nos stories de seu perfil no Instagram. Grazi está na Flórida, onde visitou o parque de Walt Disney World ao lado da herdeira, Sofia, fruto de seu relacionamento com o ator Cauã Reymond.

"Tão bom estar pelo mundo com minha pessoa favorita, a que mais amo nesse planeta!!!! Estudar e se divertir. Foram mágicos nossos momentos por aqui", escreveu na legenda de uma publicação em seu perfil no Instagram.

Despedida

Nesta quinta-feira, 13, Grazi publicou uma mensagem de despedida por meio de uma foto publicada seu perfil no Instagram. “Para cada lugar que a gente se despede, tem outro fazendo a festa para nos receber”, dizia a mensagem. E ainda completou na legenda: “Bora curtir a festa!!!”, escreveu.

Confira abaixo:

No dia 6 de fevereiro, Alvise foi flagrado fazendo um passeio com Michelle Hunziker. Segundo a revista italiana Chi, os dois viajaram para Suíça a convite da grife Giorgio Armani e ficaram três dias por lá. Alvise e Michelle teriam se aproximado já no primeiro jantar e foram vistos esquiando juntos no dia seguinte.

No começo do ano, Rigo passou uma temporada no Brasil e engatou um romance com a brasileira Grazi Massafera. Os atores passearam de moto pelo Rio de Janeiro e chegaram a fazer uma trilha no Morro Dois Irmãos. Dias depois Alvise curtiu momentos de lazer em Fernando de Noronha com Massafera.

