Após ser chamada de 'sem luz' por Carol Castro, Virginia reflete: 'Sucesso'

Virginia reflete sobre sucesso após ser detonada por Carol Castro por ter sido escolhida como Rainha de Bateria da Grande Rio; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão nesta sexta-feira, 23, um dia após ter sido anunciado como Rainha de Bateria de Grande Rio. Escolhida para o posto, que era de Paolla Oliveira, a empresária dividiu opiniões e a atriz Carol Castro não escondeu seu descontentamento com a escolha da escola.

Em um comentário, ela comentou que isso não poderia continuar acontecendo e ainda falou mais. "Acho absurdo essa pessoa sem luz e fica milionária às custas do vício e de levar os outros a pobreza ser rainha de qualquer coisa!", escreveu indignada.

E continuou detonando: "Muito menos de uma escola como a Grande Rio! O tema manguebeat fala justamente sobre o oposto da posição da dita cuja. Pelo amor! Alguém faz alguma coisa! Chico Science deve estar muito fulo lá em cima!" .

Como de costume, Virginia Fonseca não reagiu e não mandou recado diretamente. A loira continuou quieta, apenas compartilhando uma reflexão que diz o seguinte: "O sucesso vem para quem faz o que precisa ser feito!" .

Ainda nos últimos dias, a influencer perdeu cerca de 600 mil seguidores após depor na CPI das Bets. Na ocasião, ela também publicou uma reflexão.

Como Virginia Fonseca se tornou Rainha de bateria da Grande Rio?

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi anunciada como Rainha de Bateria da Grande Rio. Nesta quinta-feira, 22, a empresária postou fotos em sua rede social contando a novidade e revelou para o site de Leo Dias como surgiu o convite.

Em uma das fotos, a esposa de Zé Felipe surgiu com David Brazil, um dos responsáveis pela sua ida para a escola. "David Brazil. Ele chegou lá no Sabadou [programa do SBT]… eu já tinha recebido esse convite pelo WhatsApp e ele chegou no Sabadou falando que a Grande Rio me queria como rainha e eu fiquei com o coração palpitando. Uma ansiedade! Amando, mas ao mesmo tempo com medo, porque é muito grandioso o posto", contou como aconteceu e deu mais detalhes do convite para ficar no lugar de Paolla Oliveira, que deixou o Carnaval por conta de questões pessoais e trabalho.