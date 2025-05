Mesmo separados, Virginia e Zé Felipe ainda usam aliança; saiba o valor do item

A influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite da última terça-feira, 27; peça luxuosa ainda é vista no dedo do ex-casal

A influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, e o cantor Zé Felipe, de 27, anunciaram na noite da última terça-feira, 27, o fim do casamento . O comunicado dizia que, embora separados, eles serão amigos para cuidar dos filhos: Maria Alice, de quatro anos; Maria Flor, de dois e de José Leonardo, de oito meses. No entanto, mesmo após o término, os fãs repararam que eles ainda usam as alianças de casamento.

Aliança luxuosa

Virginia e Zé Felipe se casaram em março de 2021 - cerca de nove meses após iniciarem o relacionamento. As alianças, confeccionadas em ouro amarelo 18 quilates, são da marca Cartier. Cada peça é vendida a partir de R$ 52,5 mil.

Fotos recentes revelam que os dois ainda estão usando o item luxuoso. Os fãs do casal, inclusive, notaram a atitude deles e chamaram a atenção para o uso da peça: "Virginia, se você terminou, por que ainda está com a aliança? Eu, em uma briga com meu marido joguei a aliança no lixo, imagina em um término"; argumentou uma. "Virginia fazendo stories e o Zé Felipe com a aliança no dedo. Só bobo para acreditar nesse término", disse mais um.

Confira, abaixo, fotos de Virginia e Zé Felipe usando as alianças de casamento. A primeira foto, de Virginia, foi tirada um dia após o anúncio do término: na quarta-feira, 28. Já a foto de Zé Felipe foi tirada neste sábado, 31.

Virginia Fonseca e Zé Felipe ainda usam aliança de casamento caríssima - Fotos: Reprodução / Instagram

'Não é marketing'

Na manhã da última quarta-feira, 28, Virginia reforçou, por meio dos stories, e ao lado de Zé Felipe, que o anúncio do fim do casamento não é uma estratégia de marketing.

"Postamos ontem para vocês que a gente encerrou o nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não gente, não é marketing. Zé não vai lançar música, eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", disse Virginia.

"A gente não quis dar brecha para um sair odiando o outro, sair brigando com o outro. No português mais claro, a gente só não tá beijando e 'nã nã nã'. Mas a amizade continua", completou.

"Foram momentos maravilhosos que vivemos juntos, a gente construiu uma família, três filhos abençoados, lindos e saudáveis. Não esperem brigas", comentou Zé Felipe.

